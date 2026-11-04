W Londynie, w Wielkiej Brytanii, klub piłkarski West Ham mianował 46-letniego Scotta Parkera nowym głównym trenerem. Podpisał on umowę na dwa i pół roku i zastąpił na stanowisku Nuno Espírito Santo, który został zwolniony 3 listopada po nieco ponad 13 miesiącach pracy z zespołem, poinformował Sky Sports.

Sztab szkoleniowy i pierwszy mecz

Parkera wspierać będą trenerzy pierwszego zespołu Steve Potts, Gerard Prenderville i Billy Lepine. Klub poinformował również, że Mark Noble będzie blisko współpracował ze swoim byłym kolegą z drużyny.

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Nowy główny trener po raz pierwszy poprowadzi West Ham w wyjazdowym meczu z Cardiff 4 listopada na Cardiff City Stadium. W chwili nominacji londyński klub zajmował ósme miejsce w tabeli Championship i tracił sześć punktów do prowadzącego Middlesbrough.

Powrót po 15 latach

Parker wraca do West Hamu 15 lat po odejściu z klubu jako piłkarz w sierpniu 2011 roku. Rozegrał dla zespołu 129 meczów i strzelił 12 goli. Były reprezentant Anglii wcześniej trzykrotnie wywalczył awans z Championship: z Fulham w sezonie 2019/20, Bournemouth w 2021/22 i Burnley w 2024/25. Od kwietnia pozostawał bez pracy po rozwiązaniu współpracy z Burnley za obopólną zgodą.

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