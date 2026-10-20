Anna Stembridge została mianowana główną trenerką reprezentacji Anglii w netballu. Będzie pracować z zespołem do mistrzostw świata 2027, które odbędą się w Sydney. O nominacji informuje Sky Sports.

Druga kadencja na stanowisku

Dla Stembridge będzie to drugi okres pracy na stanowisku głównej trenerki reprezentacji Anglii. Wcześniej prowadziła kadrę w latach 2011–2015. W 2013 roku pod jej kierownictwem Angielki po raz pierwszy w historii wygrały serię meczów z Australią.

Od września 2024 roku Stembridge pracowała jako asystentka trenerki. W marcu została tymczasową główną trenerką po rezygnacji Jess Thirlby, która odeszła ze stanowiska cztery miesiące przed Igrzyskami Wspólnoty Narodów 2026.

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Sztab trenerski do MŚ 2027

Na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow reprezentacja Anglii zajęła czwarte miejsce, przegrywając z Australią w meczu o brązowy medal. Stembridge oświadczyła, że uważa nominację za wielki zaszczyt i cieszy się, że będzie prowadzić grupę zawodniczek, z którymi pracowała przez kilka lat.

Do jej sztabu do mistrzostw świata w sierpniu i wrześniu 2027 roku dołączą także Tamsin Greenway i Jo Harten, które wcześniej występowały dla Anglii. Greenway równolegle prowadzi London Mavericks w Netball Super League, a Harten pracuje jako asystentka trenerki NSW Swifts w australijskiej Super Netball League. England Netball będzie współpracować z oboma klubami, aby połączyć klubowe i międzynarodowe obowiązki trenerek.

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