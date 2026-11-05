W Brazylii w pierwszym meczu półfinałowym mistrzostw stanu Minas Gerais wśród drużyn do lat 20, pomiędzy Uberlândią a Mamoré, pokazano łącznie 53 czerwone kartki. Ustanowiło to światowy rekord liczby wykluczeń w jednym meczu piłkarskim.

Masowa bójka

Jak informuje ABC News Australia, powołując się na BBC, bójka rozpoczęła się w niedzielę po tym, jak zawodnik Mamoré zaczął prowokować ławkę rezerwowych rywali. W tym momencie Mamoré prowadziło 3:1.

W wyniku masowej bójki wykluczono 40 piłkarzy i ośmiu członków sztabów drużyn. Wcześniej czerwone kartki otrzymało trzech zawodników, a po incydencie wykluczono jeszcze dwóch członków kierownictwa Uberlândii.

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Drużyna wycofała się z turnieju

Według ESPN to właśnie te wykluczenia podniosły łączną liczbę czerwonych kartek do 53. Brazylijski serwis O Tempo podał, że z powodu zniszczeń na stadionie Estádio Parque do Sabiá wezwano żandarmerię wojskową.

Uberlândia ogłosiła wycofanie się z turnieju, nazywając to gestem fair play. W rezultacie Mamoré awansowało do finału. Poprzedni rekord wynosił 36 czerwonych kartek; odnotowano go w 2011 roku w meczu piątej ligi w Argentynie pomiędzy Atlético Claypole a Victoriano Arenas.

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