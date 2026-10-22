W mieście Gaza w Palestynie kobiety i dziewczęta wznowiły treningi bokserskie w improwizowanym namiocie po tym, jak siedziba klubu Gaza Boxing Women w dzielnicy Tel al-Hawa została zniszczona, a sprzęt sportowy uszkodzony podczas izraelskich ataków. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Treningi z ograniczonymi zasobami

Klub, który znajdował się w zachodniej części miasta Gaza, wznowił działalność po długiej przerwie. Obecnie zawodniczki w wieku od 7 do 40 lat trenują w namiocie, w którym nie ma warunków ani wyposażenia, jakie miały w dawnej sali sportowej.

Trener boksu i sędzia krajowy Nader Yassin powiedział, że przed atakami klub miał przestronne pomieszczenie, rękawice bokserskie, tarcze treningowe i inny niezbędny sprzęt. Według niego treningi pomagają zawodniczkom doskonalić umiejętności, utrzymywać formę fizyczną i radzić sobie z presją psychiczną wywołaną atakami.

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Powrót po trzyletniej przerwie

Zawodniczka Wela Abu Neda powiedziała, że przez trzy lata nie mogła trenować boksu z powodu zniszczenia klubu i utraty sprzętu. Zaznaczyła, że powrót do treningów pomaga jej pozbyć się negatywnych emocji i częściowo odzyskać równowagę psychiczną.

Sekretarz generalny Palestyńskiego Stowarzyszenia Mediów Sportowych Mustafa Siam powiedział wcześniej Anadolu Agency, że podczas ataków zginęło ponad 1 000 sportowców i skautów, a ponad 265 obiektów sportowych zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych. Według niego wznowienie wydarzeń sportowych może pomóc dzieciom i młodzieży, które doświadczyły wojny, przesiedlenia i strat.

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