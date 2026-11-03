Sześcioro obywateli Kenii zwróciło się do Wysokiego Sądu z wnioskiem o tymczasowy zakaz przeznaczania lub wydawania przez państwo środków publicznych na mecz towarzyski między Bayernem Monachium a Ajaksem Amsterdam. Spotkanie zaplanowano na 5 stycznia 2027 roku na Międzynarodowym Stadionie Raiły Odingi w Nairobi.

Jak informuje Nation Kenya, wnioskodawcy domagają się zakazania władzom zatwierdzania, przydzielania, przekazywania lub wydawania publicznych pieniędzy na wydarzenie, dopóki nie zostanie wykazane, że takie wydatki są zgodne z konstytucją i przepisami o finansach publicznych.

Powodowie domagają się także zakazania państwu zaciągania zobowiązań finansowych, udzielania gwarancji, podejmowania zobowiązań odszkodowawczych lub zawierania umów, które mogłyby obciążyć kosztami podatników. Osobno wnioskują o wstrzymanie negocjacji, kontaktów i transakcji między państwem a dwoma klubami do czasu rozpatrzenia sprawy.

Żądanie ujawnienia umów

Wnioskodawcy chcą zobowiązać pozwanych do ujawnienia w ciągu siedmiu dni wszystkich umów sponsorskich i kontraktów z klubami lub ich przedstawicielami. Domagają się również wskazania sponsorów korporacyjnych, ujawnienia ich wkładów finansowych i zobowiązań, a także określenia całkowitego kosztu wydarzenia, w tym płatności dla Bayernu i Ajaksu.

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Wniosek obejmuje dane dotyczące budżetów na honoraria za udział, podróże, zakwaterowanie, bezpieczeństwo, ubezpieczenie, gościnność i inne koszty organizacyjne. Powodowie chcą także uzyskać informacje o możliwym wykorzystaniu środków publicznych, gwarancji, subsydiów, personelu, służb ochrony, transportu i innych zasobów państwa.

Pytania o możliwe wydatki budżetowe

Prezydent William Ruto oświadczył 28 października, że mecz zostanie rozegrany dzięki partnerstwom korporacyjnym i samowystarczalnemu modelowi komercyjnemu. Jednocześnie wnioskodawcy uważają, że nie dowodzi to braku bezpośrednich lub pośrednich zobowiązań finansowych państwa i podatników.

W pozwie wspomniano o doniesieniach medialnych z 30 października dotyczących możliwego honorarium dla Bayernu w wysokości 5 mln euro, czyli około 724,6 mln szylingów kenijskich. Wnioskodawcy podkreślili jednak, że nie zweryfikowali samodzielnie tej kwoty i żądają oficjalnego potwierdzenia od władz. Proszą również o zachowanie wszystkich dokumentów finansowych i zamówieniowych związanych z meczem do zakończenia postępowania.

Sąd nie wydał jeszcze decyzji w sprawie pozwu ani wnioskowanych tymczasowych nakazów.

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