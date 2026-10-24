W niemieckim Klingenthal w sobotę, 24 października, podczas indywidualnego konkursu Letniego Grand Prix w skokach narciarskich przetestowany zostanie nowy format przeprowadzania pierwszej serii. Przewiduje on ustalanie kolejności startu na podstawie wyników kwalifikacji, informuje Interia Sport.

Startować będą według wyników kwalifikacji

Dotychczas lista uczestników pierwszej serii zawodów Pucharu Świata była układana zgodnie z klasyfikacją generalną. Sportowcy bez punktów klasyfikacyjnych startowali na początku, a ich numery były ustalane w drodze losowania. Skoczkowie, którzy mieli punkty, wychodzili na skocznię od najniższej pozycji w klasyfikacji generalnej do lidera, który miał 50. numer startowy.

Według nowego schematu sportowcy będą startować w odwrotnej kolejności do wyników kwalifikacji: od skoczka, który zajął 50. miejsce, do jej zwycięzcy. W związku z tym zwycięzca kwalifikacji zakończy pierwszą serię. W Klingenthal ostatni w kolejności startowej będzie polski skoczek Kacper Tomasiak, który dzień wcześniej wygrał kwalifikacje skokiem na 144 metry.

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Format ma zostać zastosowany podczas czterech zawodów

Międzynarodowa Federacja Narciarska FIS zatwierdziła już nowy format na cztery weekendy Pucharu Świata w sezonie 2026/2027: w Titisee-Neustadt, Engelbergu, Willingen i Oslo. Podczas tych zawodów kwalifikacje nie będą przeprowadzane przed niedzielnymi konkursami indywidualnymi. Kolejność startu będzie ustalana na podstawie wyników sobotniego konkursu: zawodnik, który w sobotę zajmie 50. miejsce, rozpocznie pierwszą serię w niedzielę, a zwycięzca wystartuje jako ostatni.

W Klingenthal przetestowana zostanie tylko pierwsza część formatu, ponieważ zaplanowano tam jeden konkurs indywidualny. Druga seria odbędzie się według zwykłej zasady: awansuje do niej 30 skoczków, którzy będą występować w kolejności od 30. miejsca po pierwszej serii do tymczasowego lidera.

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