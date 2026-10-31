Po jednym zawodniku z każdej drużyny zostało wyrzuconych z boiska podczas meczu Pucharu Świata w rugby league między reprezentacjami Nowej Zelandii i Fidżi na stadionie Robina na Gold Coast w Australii. Skrzydłowy Nowej Zelandii Ronaldo Mulitalo został wyrzucony za mocne uderzenie barkiem w głowę Fidżyjczyka Ronalda Philitogi, po czym półobrońca Fidżi Brandon Wakeham uderzył Mulitalo w głowę, gdy ten leżał na murawie.

Incydent przy przewadze Nowej Zelandii

Jak informuje ABC News Australia, sędzia Grant Atkins wyrzucił obu zawodników. W chwili incydentu wynik meczu był faktycznie rozstrzygnięty: po pierwszej połowie Nowa Zelandia prowadziła 48:0, zdobywając osiem przyłożeń.

Mulitalo znalazł się wśród autorów ośmiu przyłożeń w pierwszej połowie spotkania. Pierwsze przyłożenie Nowozelandczycy zdobyli już w drugiej minucie dzięki Jerome’owi Hughesowi. Później punktowali także Keano Kini, Casey McLean i Dane Gagai. W pierwszych 12 minutach reprezentacja Nowej Zelandii cztery razy zaniosła piłkę na pole punktowe rywali.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Konsekwencje turniejowe

Kapitan reprezentacji Fidżi Apisai Koroisau doznał urazu głowy w dziewiątej minucie i nie mógł kontynuować gry. Fidżi nie awansowało do półfinału, dlatego Wakeham nie zagra już w turnieju. Z kolei udział Mulitalo w meczu półfinałowym stanął pod znakiem zapytania z powodu możliwej kary dyscyplinarnej.

Według ABC News Australia Nowa Zelandia prawdopodobnie zmierzy się w półfinale z Tongą lub Samoa.

Czytaj nas na