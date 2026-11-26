W Meksyku piłkarz Luis Chávez został zastrzelony po meczu drużyn amatorskich
Do napadu na zawodnika klubu „Arandas” doszło po zakończeniu meczu. Według doniesień uzbrojeni przestępcy na motocyklach otworzyli do niego ogień.
Podaje się, że zawodnik został zabity przez przestępców na motocyklach. W wyniku tego incydentu ranny został również jeden mężczyzna.
26-letni Chaves grał wcześniej w klubie „Atlético San Francisco del Rincón”, zajmującym trzecie miejsce w meksykańskiej lidze.
Następnie był zawodnikiem amatorskiego klubu „Arandas”.
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