Do napadu na zawodnika klubu „Arandas” doszło po zakończeniu meczu. Według doniesień uzbrojeni przestępcy na motocyklach otworzyli do niego ogień.

Podaje się, że zawodnik został zabity przez przestępców na motocyklach. W wyniku tego incydentu ranny został również jeden mężczyzna.

26-letni Chaves grał wcześniej w klubie „Atlético San Francisco del Rincón”, zajmującym trzecie miejsce w meksykańskiej lidze.

Następnie był zawodnikiem amatorskiego klubu „Arandas”.

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