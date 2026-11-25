Główny menedżer reprezentacji Ukrainy Ołeksij Targoński odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi Mykhaila Mudryka dotyczących organizacji pobytu reprezentacji. Według przedstawiciela reprezentacji zarzuty piłkarza są niezgodne z prawdą, a drużyna spełniała wszystkie jego dodatkowe życzenia.

Targonski opowiedział, w jaki sposób organizowane jest zakwaterowanie i treningi zawodników podczas wyjazdów na mecze, a także wyjaśnił, w jaki sposób w drużynie zapewniane jest bezpieczeństwo i wyżywienie piłkarzy.

Targonski przyznał, że był zaskoczony skargami Mykhaila Mudryka na brak dostępu do siłowni w niektórych hotelach.

Według niego, jeśli hotel nie posiada własnej sali sportowej, niezbędny sprzęt jest przywożony i instalowany w jednym z wolnych pokoi w celu przeprowadzenia treningów.

Menedżer podkreślił również, że program ćwiczeń fizycznych dla piłkarzy ustalają specjaliści ds. przygotowania fizycznego, a nie sami zawodnicy. Jednocześnie Mudrykowi pozwalano na osobne, niezależne od drużyny, korzystanie z klubu fitness, jeśli tylko tego chciał.

Osobno Targoński zaprzeczył twierdzeniom Mudryka, jakoby Ukraiński Związek Piłki Nożnej nie zapewniał odpowiedniej ochrony zawodników i ich mienia osobistego.

Według niego reprezentacja ma własnego oficera ds. bezpieczeństwa, który organizuje pracę ochrony i zatrudnia odpowiednich pracowników. Dbają oni o to, by osoby postronne nie miały możliwości kontaktu z piłkarzami.

Menedżer zasugerował, że Mudryk mógł nie rozpoznać ochroniarzy, ponieważ zazwyczaj noszą oni stroje reprezentacji narodowej.

Targonski skomentował również zarzuty dotyczące wyżywienia. Jak powiedział, za wyżywienie odpowiada etatowy kucharz reprezentacji Oleg Dendeberia.

Wszyscy piłkarze jedzą w formie bufetu ze wspólnych naczyń, dlatego – jak wyjaśnił menedżer – nie było możliwości dodania czegoś osobno do posiłku Mudryka.

Ponadto UAF nie zabraniała piłkarzowi korzystania z usług własnych specjalistów. Mudryk miał możliwość osobnej pracy z rehabilitantem i fizjoterapeutą.

„Wszystko, czego chciał, otrzymywał. Być może inni gracze nie patrzyli na to zbyt przychylnym okiem, ale, powtarzam, dla Mykhaila spełniono wszystkie dodatkowe życzenia. Główny trener zawsze wychodził mu naprzeciw” – podkreślił Targoński.

W kontekście oświadczeń menedżerów reprezentacji szczególne zdziwienie wśród pracowników UAF wywołały zarzuty Mykhaila Mudryka dotyczące przedostania się meldonium do jego organizmu.

Piłkarz twierdził, że odpowiedzialność za to rzekomo spoczywa na sztabie trenerskim, przez co był zmuszony spędzić półtora roku z dala od piłki nożnej. Jednocześnie, zgodnie z danymi przytoczonymi w artykule, Mudryk nie przedstawił dowodów potwierdzających te zarzuty.

O tym opowiedział Targonski w wywiadzie dla UA-Football.

Przypomnijmy, że ukraiński piłkarz Mykhailo Mudryk emocjonalnie zareagował na krytykę związaną z wywiadem udzielonym dziennikarzowi Dmytrowi Gordonowi. Swoją odpowiedź opublikował w serwisie społecznościowym Threads, używając wulgarnego języka.

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