UEFA i jej sojusznicy są blisko wskazania kandydata, który zmierzy się z prezydentem FIFA Giannim Infantino w marcowych wyborach. Tożsamość pretendenta może zostać uzgodniona już w przyszłym tygodniu, informuje The Guardian.

Kandydaci muszą potwierdzić udział w wyborach do 18 listopada. Jeśli kandydatura zostanie ostatecznie uzgodniona, zostanie przedstawiona komitetowi wykonawczemu UEFA oraz szefom krajowych związków piłkarskich konfederacji podczas spotkania online.

Poszukiwanie kandydata

UEFA może ogłosić nominację jak najbliżej terminu końcowego, aby uniknąć możliwych nieuczciwych działań wobec pretendenta. Jednocześnie niektóre źródła gazety uważają, że odpowiednie spotkania mogą zostać zwołane w ciągu siedmiu dni.

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Wśród możliwych pretendentów w środowisku piłkarskim wymieniano byłego trenera Arsenalu Arsène’a Wengera, który kieruje działem globalnego rozwoju piłki nożnej w FIFA. Jednak, według gazety, jego kandydatura nie była poważnie rozważana. Rozmowy z potencjalnymi nominowanymi nasiliły się mimo że prezydent Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej szejk Salman bin Ibrahim Al Chalifa poparł dążenie Infantino do ubiegania się o czwartą kadencję.

Szanse w wyborach

Aby pokonać Infantino, rywal będzie musiał zdobyć poparcie nie tylko europejskiego bloku, lecz także znacznej liczby głosów z Azji, CONCACAF i Afryki. Do wyboru potrzeba 106 głosów, a poparcie europejskich federacji w tajnym głosowaniu również nie jest gwarantowane.

UEFA równolegle wysłała do FIFA 42 pytania dotyczące zarządzania i podejmowania decyzji, w tym schematu Fifa Forward Enterprise. FIFA musi odpowiedzieć do poniedziałku — termin wyznaczyła UEFA. FIFA oskarżyła UEFA o „prześladowanie” i „dezinformację” oraz zaprzeczyła nieprawidłowym działaniom Infantino. Sam prezydent FIFA oświadczył, że organizacja odpowie na wszystkie pytania w zakresie, na jaki pozwala procedura.

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