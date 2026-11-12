UEFA wyznaczyła na mecz Ligi Narodów sędziego, który przynosi szczęście reprezentacji Ukrainy

Mecz Ligi Narodów 2026/27 pomiędzy reprezentacjami Irlandii Północnej i Ukrainy, który odbędzie się 14 listopada na stadionie „Windsor Park” w Belfaście, będzie sędziowany przez zespół sędziowski pod przewodnictwem 37-letniego Francuza François Letexier.

Asystentami sędziego głównego zostali jego rodacy Cyril Mounier i Mehdi Rahmouni, czwartym sędzią będzie Jérémie Stina, a za system wspomagania sędziów wideo (VAR) będą odpowiedzialni Niemiec Robert Schröder i Francuz Éric Vattelier. Dla Letexier będzie to trzecie spotkanie z ukraińskimi drużynami: wcześniej pod jego kierownictwem kijowskie „Dynamo” pokonało austriacki „Sturm” w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, a „Szachtar” z Doniecka pokonał „Maccabi” z Tel Awiwu w barażach Ligi Europy.

Pierwszy gwizdek meczu zabrzmi 14 listopada o godz. 21:45 czasu kijowskiego.

Źródło: serwis „Glavkom”.

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