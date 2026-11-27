Europejska Unia Piłkarska skomentowała incydenty, do których doszło podczas meczów „Marsylia” – „Levski” oraz „Beşiktaş” – „Hapoel”. W wyniku ataku kibiców francuskiego klubu na fanów „Levski” rannych zostało ponad 10 obywateli Bułgarii.

Podczas meczu „Beşiktaş” – „Hapoel” ochrona stadionu postanowiła odebrać flagę Palestyny kibicowi „Beşiktaşu” – w rezultacie doszło do starć, a policja użyła gazu łzawiącego.

„UEFA zdecydowanie potępia poważne przypadki przemocy i zamieszek, w tym starcia z kibicami na stadionie, które miały miejsce podczas meczów Ligi Europy.

Przemoc, agresja, nienawiść oraz wszelkie formy zachowań prowokacyjnych, dyskryminujących lub ekstremistycznych są niedopuszczalne w piłce nożnej. Rozgrywki UEFA opierają się na zasadach szacunku, uczciwej gry, jedności i bezpieczeństwa. Wydarzenia, które miały miejsce podczas wspomnianych meczów, są sprzeczne z tymi podstawowymi wartościami oraz celem UEFA – zapewnieniem rozgrywania meczów piłkarskich w duchu pokoju, wzajemnego szacunku i sportowej sprawiedliwości” – czytamy w oświadczeniu UEFA.

UEFA wyznaczyła inspektorów ds. etyki i spraw dyscyplinarnych do przeprowadzenia dochodzeń dyscyplinarnych w sprawie tych incydentów oraz zbadania wszystkich dostępnych dowodów w celu ustalenia odpowiednich faktów i okoliczności.

Przypomnijmy, że Juszczenko, Achmetow, Gordon i Usyki wsparli Szachtar przed meczem z Fenerbahce.

Wcześniej Arda Turan nazwał mecz z Fenerbahçe najgorszym dla Szachtara w Lidze Mistrzów.

Turecki „Fenerbahçe” pokonał doniecki „Szachtar” wynikiem 1:0 w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mecz odbył się w Londynie, w Wielkiej Brytanii, na stadionie „Stamford Bridge”, a jedyną bramkę w drugiej połowie strzelił Vedat Muriki.

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