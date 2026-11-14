Węgry pokonały Gruzję i objęły prowadzenie w grupie reprezentacji Ukrainy w Lidze Narodów

W piątej kolejce Ligi Narodów sezonu 2026/27 reprezentacja Węgier pokonała drużynę Gruzji wynikiem 2:0. Dzięki temu zwycięstwu Węgrzy zajęli pierwsze miejsce w grupie, w której gra również Ukraina.

„Krzyżowcy” przez długi czas narzucali gościom swój styl gry. Jednak w ostatnich 20 minutach Węgrzy zdołali przytłoczyć Gruzję. Reprezentacja Węgier dwukrotnie pokonała drużynę z Kaukazu.

Najpierw nie obyło się bez pomocy gospodarzy. Po dośrodkowaniu Soboslai z rzutu rożnego Dwali skierował piłkę głową do własnej bramki. Następnie Varga w kontrataku trafił w długi słupek po podaniu tego samego Soboslai.

Dzięki zwycięstwu reprezentacja Węgier przynajmniej tymczasowo objęła prowadzenie w grupie B2 Ligi Narodów. Drużyna Marko Rossiego zgromadziła 10 punktów. W ostatniej kolejce Węgrzy zmierzą się u siebie z Irlandią Północną.

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