24 października rząd Węgier złożył w parlamencie projekt ustawy, który ma zakazać politykom zajmowania stanowisk kierowniczych w federacjach sportowych i dużych klubach. Inicjatywa jest częścią reformy systemu finansowania sportu: po 16 latach rządów partii Fidesz Viktora Orbána znaczna część węgierskiego sportu zależy od środków państwowych, informuje Balkan Insight.

Zgodnie z projektem ministrowie, sekretarze stanu, posłowie, liderzy partii i inni wysokiej rangi urzędnicy nie będą mogli być prezesami, wiceprezesami ani członkami zarządów krajowych federacji sportowych lub klubów mających ponad 500 zarejestrowanych sportowców. Ograniczenia będą obowiązywać w czasie sprawowania urzędu oraz przez kolejne cztery lata po jego zakończeniu. Ostateczne głosowanie w parlamencie może odbyć się pod koniec listopada.

Premier Péter Magyar wcześniej twierdził, że węgierski sport przekształcono w sferę wpływów politycznych, a politycy Fideszu traktowali federacje i kluby jak własne feudalne posiadłości. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, były minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó będzie musiał opuścić klub piłkarski Kispest-Honvéd, a były dyrektor Fideszu Gábor Kubatov — stanowisko prezesa Ferencvárosu. Europoseł Fideszu Tamás Deutsch również musiałby odejść z władz MTK Budapest.

Zmiana systemu finansowania

Rząd planuje również od stycznia 2027 roku zlikwidować system TAO, który od 2011 roku pozwalał rentownym firmom przekazywać część podatku dochodowego bezpośrednio organizacjom sportowym, a nie do budżetu państwa. Mogły z niego korzystać struktury piłkarskie, piłki ręcznej, koszykówki, hokeja, piłki wodnej i siatkówki.

Sekretarz stanu ds. sportu Attila Kalnoki-Kis przyznał, że system przyczynił się do rozwoju infrastruktury sportowej, jednak część obiektów zbudowano bez należytego uwzględnienia efektywności eksploatacji i długoterminowej trwałości. Według niego niektóre inwestycje były znacznie zawyżone, a wpływy polityczne oddziaływały na decyzje o finansowaniu i zakłócały konkurencję między klubami.

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TAO ma zostać zastąpione około 410 mln euro bezpośredniego finansowania państwowego. Łączna roczna wartość wsparcia dla sportu ma, zgodnie z zamysłem rządu, pozostać na poziomie około 1,24 mld euro, ale zmieni się mechanizm podejmowania decyzji o podziale środków.

Kontrola środków Ferencvárosu

Jednym z najbardziej widocznych przykładów kontroli starego systemu był Ferencváros. W latach 2016–2017 klub otrzymał około 68 mln euro środków państwowych na budowę kompleksu sportowego Fradiváros w budapeszteńskim Népliget, który nigdy nie powstał. Według sprawozdań klubu opublikowanych przez Ministerstwo Sportu, 31 mln euro przekazano spółce zarządzającej drużyną piłkarską; wykorzystała ona te środki na pozyskanie 38 zawodników w latach 2019–2024.

W czerwcu grupa kibiców złożyła skargę do państwowego organu audytowego, po czym policja wszczęła śledztwo w związku z podejrzeniem nielegalnego wykorzystania środków. W sierpniu Kalnoki-Kis i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odrzucili rozliczenia klubu, zażądali zwrotu całej kwoty i złożyli zawiadomienie o przestępstwie, wskazując między innymi na możliwe oszustwo budżetowe i nadużycie stanowiska służbowego.

Ferencváros i Kubatov zaprzeczają naruszeniom. Na prośbę klubu ministerstwo we wrześniu zleciło ponowną kontrolę rozliczeń; dochodzenia trwają.

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