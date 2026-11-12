Ukrainka Anastasia Osadczuk została mistrzynią świata w szachach amatorskich
Anastasia Osadczuk z Kijowa przedterminowo zdobyła tytuł mistrzyni świata w szachach amatorskich podczas zawodów w Malezji. Turniej rozgrywano systemem szwajcarskim w 9 rundach z klasycznym limitem czasowym.
Ukraińska szachistka startowała w kategorii rankingowej do 2000 punktów ELO i zapewniła sobie przedterminowe złoto, zdobywając 7,5 punktu na osiem rund przed zakończeniem zawodów 12 listopada. Drugie i trzecie miejsce zajęły reprezentantki Mongolii, Odmaa Enkhsaikhan i Naranzaya Zorigoo, które miały po 5,5 punktu.
Dla Osadczuk jest to już drugie mistrzostwo świata na tym poziomie — w 2024 roku wygrała mistrzostwa świata amatorów w kategorii do 1700 punktów.
Źródło: Champion.
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