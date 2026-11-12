Ukrainka Kateryna Sadurska ustanowiła dziesiąty rekord świata w freedivingu

Kateryna Sadurska, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku, została pierwszą kobietą na świecie, która zanurkowała na głębokość 90 metrów bez płetw. To osiągnięcie stało się jej dziesiątym rekordem świata w freedivingu.

Dzień wcześniej Ukrainka zanurkowała na głębokość 90 m w najtrudniejszej dyscyplinie – z stałym obciążeniem bez płetw (CNF). Podczas zawodów IDA Blue Element November 2026 zawodniczka stała się pierwszą kobietą na świecie, która osiągnęła tę głębokość bez dodatkowego sprzętu. Najbliższa rywalka Sadurskiej zdołała zanurkować jedynie na głębokość 79 m.

Wynik ukraińskiej freediverki stanowi wyzwanie również dla męskiej części tej dyscypliny. W całej historii freedivingu na taką głębokość zdołało zanurkować zaledwie sześciu mężczyzn. Nowy rekord Sadurskiej to już dziesiąty rekord świata w tej dyscyplinie w ciągu czterech lat. W tym czasie poprawiła swój wynik o 17 m.

„W lipcu tego roku zamierzałam pobić rekord na poziomie 89 metrów, ale na tydzień przed startem doznałam kontuzji. Musiałam pilnie wyleczyć rany i przejść kurację antybiotykową. Mimo to stanęłam na starcie, ale wyczerpany organizm nie wytrzymał ekstremalnego obciążenia – już na mecie po raz pierwszy w ciągu 10 lat kariery doznałam utraty przytomności i zostałam zdyskwalifikowana. To było trudne doświadczenie, które zmusiło mnie do zmiany podejścia do przygotowań” – opowiedziała Sadurska.

Na głębokości 90 m płuca kurczą się dziesięciokrotnie, tętno spowalnia do 20 uderzeń na minutę, a ciśnienie osiąga 10 atmosfer. Nurkowanie odbywa się na jednym wdechu, bez płetw, na głębokość odpowiadającą 30-piętrowemu wieżowcowi.

Aby zrozumieć skalę tego wyzwania:

90 metrów to o 10 m mniej niż wysokość kijowskiej rzeźby „Matka Ojczyzna” od cokołu do końca miecza, zanurzonej pod wodą.

Ciśnienie 10 atmosfer ściska płuca freediverów do rozmiarów niewielkiej pięści, a objętość powietrza zmniejsza się dziesięciokrotnie.

Już jeden taki nurkowanie na granicy ludzkich możliwości wymaga od organizmu 2–4 dni regeneracji.

Po pełnej inwazji Rosji sportsmenka postawiła sobie za cel regularne wywieszanie flagi Ukrainy na arenie międzynarodowej. Ponieważ w ojczyźnie nie ma warunków do treningów, Sadurska zmuszona jest do ciągłego podróżowania. Od kilku lat freediverka żyje w trybie ciągłych przeprowadzek.

„Wojna na pełną skalę stała się dla mnie bodźcem do startowania w międzynarodowych zawodach i traktowania sportu jako priorytetu. Muszę poświęcać czas, który mogłabym przeznaczyć na życie osobiste, ale rozumiem: naszym chłopcom i dziewczynom na froncie jest tysiąc razy trudniej. Moja dzisiejsza próba to przypomnienie światu o niezłomności i niepokonanej sile narodu ukraińskiego, który walczy do końca i nie poddaje się ani pod nieustannym ostrzałem, ani w warunkach całkowitego braku wody, ciepła, światła i łączności” – oświadczyła Sadurska.

Przypomnijmy, że Żarkowa i Sadurska zdobyły złoto i srebro na mistrzostwach świata w freedivingu.

Wcześniej Kateryna Sadurska poprawiła światowy rekord w nurkowaniu na głębokość.

Podczas Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku ukraińskie wioślarki Ludmiła Luzan i Anastazja Rybaczok zakwalifikowały się do finału w dwójce kajakowej na dystansie 500 metrów.

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