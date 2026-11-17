17 listopada podczas międzynarodowych zawodów Blue Element 2026 w pobliżu wyspy Dominika na Morzu Karaibskim ukraińska freediverka Natalia Żarkowa zanurzyła się na głębokość 124 metrów na jednym wdechu z użyciem monofin.

W ten sposób zawodniczka pobiła poprzedni rekord świata – 123 metry, który utrzymywał się przez prawie trzy i pół roku.

Dla Żarkowej jest to pierwszy rekord w dyscyplinie z monoplutą i dziewiąte światowe osiągnięcie w karierze.

Źródło: Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Ukraińska zawodniczka Kateryna Żarkowa zdobyła złoty medal mistrzostw świata w freedivingu. Dzięki znakomitemu wynikowi na głębokości wyprzedziła główne rywalki i zdobyła tytuł mistrzyni.

Ukraińskie freediverki Natalia Żarkowa i Kateryna Sadurska zdobyły dwa medale mistrzostw świata w dyscyplinie „nurkowanie swobodne z liną”.

Ukrainka Natalia Żarkowa wygrała mistrzostwa świata w freedivingu w dyscyplinie CWT — nurkowaniu z stałym obciążeniem z monofiną.

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