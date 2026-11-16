Ukraińska szpadzistka Anna Maksymenko, jako członkini reprezentacji kobiet, zdobyła brązowy medal w turnieju drużynowym Pucharu Świata w szermierce. Zawody odbyły się w dniach 13–15 listopada w chińskim mieście Wuxi.

W drodze do medalu Ukrainki pokonały reprezentacje Polski oraz Korei Południowej, która zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu.

W półfinale nasza drużyna przegrała z Węgrami, po czym w meczu o trzecie miejsce pokonała rywalki wynikiem 39:32. Decydującą walkę stoczyła właśnie Anna Maksymenko.

To pierwsze brązowe medale drużynowe ukraińskiej reprezentacji kobiet w szpadzie na Pucharach Świata w ciągu ostatnich dwóch lat. W turnieju indywidualnym zawodniczka zajęła piąte miejsce.

Po powrocie funkcjonariusze oddziału granicznego w Czopie pogratulowali Annie tego osiągnięcia. Reprezentuje ona Komitet Sportowy Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Źródło: Zachodnie Regionalne Zarząd Państwowej Służby Granicznej Ukrainy

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Południowokoreańska szermierzka Son Se-ra awansowała do finału turnieju indywidualnego w szpadzie kobiet podczas Igrzysk Azjatyckich w Aichi–Nagoya w Japonii. W półfinale na arenie Aichi Sky Expo w mieście Tokoname w prefekturze Aichi pokonała Japonkę Tamaki Terayamę wynikiem 15:14.

Rosyjska szablistka Jana Jegorian otwarcie ogłosiła swoją współpracę z organizacją „Zdrowe Ojczyzna”, która znajduje się na oficjalnej liście sankcji Ukrainy.

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