Ukraiński arcymistrz Wasyl Iwanczuk został wpisany do Światowej Galerii Sław Szachowych
Legendarny ukraiński arcymistrz Wasyl Iwanchuk został wprowadzony do Światowej Galerii Sław Szachowych (World Chess Hall of Fame). Uroczysta ceremonia wprowadzenia pięciu nowych laureatów odbyła się w amerykańskim mieście St. Louis.
Wasyl Iwanchuk jest jednym z najbardziej utytułowanych ukraińskich szachistów. Tytuł arcymistrza zdobył w 1988 roku, jest wicemistrzem świata z 2002 roku, mistrzem świata w szachach błyskawicznych (2007) i szybkich (2016) oraz mistrzem Europy z 2004 roku. W 2002 roku Iwanczuk przegrał z Rusłanem Ponomariowem w meczu o tytuł mistrza świata FIDE.
Źródło: Ukraińska Federacja Szachowa.
W tym roku wraz z ukraińskim arcymistrzem do Światowej Galerii Sław Szachowych zostali również wpisani Borys Gelfand (Izrael), Ulf Andersson (Szwecja), Nanu Ioseliani (Gruzja) oraz Aleksandrę Kostenjuk (Szwajcaria). Uroczysta ceremonia wprowadzenia odbyła się w amerykańskim St. Louis, gdzie od 2011 roku znajduje się muzeum i Światowa Galeria Sław Szachowych.
Przypomnijmy, że Rada Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu członkostwa Rosyjskiej Federacji Szachowej z powodu niewykonania orzeczenia Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS).
Ponadto FIDE wykluczyła amerykańskiego szachistę Christophera Yu z zawodów na okres jednego roku z powodu agresywnego zachowania.