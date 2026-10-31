W Australii z programu Derby Day na torze wyścigowym Flemington wycofano dwa konie trenera Nicka Ryana. Stało się to po porannej kontroli jego stajni, po której stewardzi Racing Victoria postawili mu zarzut domniemanego posiadania zakazanej substancji. Anglaise nie wystartowała w Wakeful Stakes, a Doubt Time nie wystartował w Coolmore Stud Stakes.

Wyniki kontroli

Jak informuje ABC News, poranną kontrolę stajni Ryana przeprowadził zespół Racing Victoria ds. przestrzegania przepisów. Według stewardów w schowku samochodu trenera znaleziono dwie strzykawki z Darbepoetin Alfa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Racing Victoria oświadczyło, że Darbepoetin Alfa znajduje się na liście A zakazanych substancji zgodnie z Australijskimi Przepisami Wyścigowymi. Zarzut postawiony Ryanowi dotyczy domniemanego posiadania tej substancji.

Rozprawę przełożono

Ryan, który wcześniej był mistrzem dżokejów, nie zajął stanowiska w sprawie zarzutu. Rozprawę w tej sprawie przełożono na poniedziałek.

Czytaj nas na