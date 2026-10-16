Polski klub siatkarski Aluron CMC Warta Zawiercie, prowadzony przez Michała Winiarskiego, pozyskał Tomasza Fornala, Jakuba Kochanowskiego i Kamila Rychlickiego. Nowi zawodnicy zwiększyli rywalizację o miejsca w wyjściowej szóstce aktualnych mistrzów Polski, informuje Interia Sport.

Rywalizacja o miejsce w składzie

Bartłomiej Bołądź, występujący w Warcie, skomentował wzmocnienia kadrowe w podcaście „W cieniu sportu” Łukasza Kadziewicza. Według niego klub sprowadził najsilniejszych zawodników, a duża liczba meczów w sezonie pozwoli aktywnie stosować rotację.

Bołądź zaznaczył, że nie martwi się o miejsce w składzie. Uważa, że Winiarski będzie mógł rozdzielić czas gry między siatkarzy, a odpoczynek w trudnych okresach sezonu będzie potrzebny jemu, Rychlickiemu, Bartoszowi Kwolkowi i Fornalowi. Sportowiec powiedział również, że wcześniej pierwsza szóstka na treningach czasami przegrywała z drugą, dlatego zawodnicy stale odczuwali rywalizację.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skład mistrzów Polski

Oprócz nowych zawodników w Aluronie CMC Warcie Zawiercie pozostają Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Miguel Tavares i Jakub Popiwczak. Bołądź nazwał przyszłą drużynę najsilniejszym klubowym zespołem, w którym grał, jeśli oceniać skład na papierze.

Pierwszy mecz nowego sezonu Warta rozegra przeciwko GKS Katowice 16 października o 17:30. Transmisję spotkania przeprowadzą sportowe kanały Polsatu oraz serwis Polsat Box Go.

Czytaj nas na