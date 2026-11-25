Były mistrz UFC Merab Dvalishvili oraz gruziński zapaśnik Saba Lazishvili nagrali nagranie wideo w geście poparcia dla Ukrainy. Sportowcy przekazali Ukraińcom słowa solidarności i zakończyli swoje przesłanie okrzykami „Chwała Ukrainie!”.

Film został wyemitowany 22 listopada podczas wieczoru sztuk walki ARENA 2 „Bitwa stylów”, który odbył się w kijowskim Pałacu Sportu. Informację tę podał kanał 24.

Dvalishvili złożył pozdrowienia Ukrainie i Kijowowi oraz przekazał wyrazy miłości dla narodu ukraińskiego, a także dla wszystkich uczestników imprezy sportowej.

Z kolei Lazishvili wezwał Ukraińców, by pozostali silni, zjednoczeni i nie rezygnowali z walki o swoje marzenia.

Na zakończenie przemówienia obaj sportowcy wykrzyknęli: „Chwała Ukrainie!”. Lazishvili wyraził również poparcie dla swojej ojczyzny, mówiąc: „Chwała Gruzji!”. Gruzińscy sportowcy życzyli Ukraińcom Bożego błogosławieństwa.

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