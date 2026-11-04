Wideo: W Brazylii sędzia pokazał 51 czerwoną kartkę po masowej bójce piłkarzy

Mecz pomiędzy brazylijskimi drużynami „Uberlândia” i „Mamore” zakończył się wielką bójką z udziałem zawodników obu klubów. Bójka trwała około 40 minut, a po jej zakończeniu sędzia pokazał uczestnikom meczu 51 czerwonych kartek.

Był to antyrekord pod względem liczby wykluczeń w historii światowej piłki nożnej.

Do incydentu doszło podczas meczu młodzieżowych mistrzostw stanu Minas Gerais U-20 pomiędzy drużynami „Uberlândia” i „Mamore”. W 54. minucie główny sędzia Fernando Patrick wykluczył z boiska piłkarza „Uberlandii”, który uderzył przeciwnika w brzuch.

Następnie na sędziego zaczęli wywierać presję przedstawiciele kierownictwa oraz trener „Uberlandii”. Grozili sędziemu fizyczną przemocą, w związku z czym mecz musiał zostać przerwany.

Później mecz wznowiono, jednak już po dwóch minutach „Mamore” strzeliło trzeciego gola – wynik wynosił 3:1. Autor bramki, Davi Fernandes Bittencourt, udał się świętować gola w pobliżu ławki rezerwowych przeciwników, towarzysząc temu prowokacyjnymi okrzykami pod adresem przedstawicieli „Uberlandii”.

Wywołało to masową bójkę, w którą włączyli się praktycznie wszyscy piłkarze obu klubów, a także członkowie sztabów trenerskich. Mecz został przedwcześnie przerwany, a w celu opanowania zamieszek na stadion wezwano policję wojskową.

Bójka trwała około 40 minut. W wyniku starć znaczne zniszczenia odniosły stadion oraz pomieszczenia pod trybunami.

Informację tę podał serwis Mineiro Módulo 2 na stronie X.

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