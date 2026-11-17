Napastnik reprezentacji Ukrainy w piłce nożnej, Danyło Sikan, otworzył wynik już w 1. minucie ostatniego meczu fazy grupowej Ligi Narodów UEFA przeciwko reprezentacji Gruzji. Mecz odbywa się we wtorek, 17 listopada 2026 roku, na stadionie w słowackim Koszycach.

25-letni napastnik belgijskiego „Anderlechtu” pokonał bramkarza reprezentacji Gruzji Giorgiego Mamardashviliego w 54. sekundzie meczu, zapewniając reprezentacji Ukrainy szybką przewagę na początku decydującego meczu rundy grupowej.

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Po pięciu rozegranych kolejkach niebiesko-żółci zdobyli cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy. Gruzja ma na koncie dwa punkty i zajmuje ostatnie, czwarte miejsce. Reprezentacja Ukrainy nie może przegrać z Gruzją, aby uniknąć ostatniego miejsca w grupie i meczów barażowych o utrzymanie się w dywizji B Ligi Narodów.

Wcześniej Węgry pokonały Gruzję i objęły prowadzenie w grupie reprezentacji Ukrainy w Lidze Narodów.

Wcześniej reprezentacja Ukrainy U-19 sensacyjnie pokonała Włochy w kwalifikacjach do Euro 2027.

Przypomnijmy, że Bukowina pewnie pokonała Lewy Brzeg w przełożonym meczu UPL.

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