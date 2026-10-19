W Polsce Wisła Płock pokonała Radomiaka z Radomia 1:0 w meczu 11. kolejki Ekstraklasy. Jedynego gola w 15. minucie strzelił chorwacki pomocnik Jurica Pršir. Dla 26-letniego piłkarza był to pierwszy gol w polskich rozgrywkach ligowych.

Gol Pršira rozstrzygnął mecz

Jak informuje Interia Sport, na początku spotkania aktywniejsi byli goście, jednak Wisła wykorzystała pierwszą groźną akcję gospodarzy. Po kilku nieudanych działaniach obrońców Radomiaka piłka trafiła do Pršira, który uderzył z bliskiej odległości.

Był to jedyny celny strzał w pierwszej połowie. Później Patryk Kun także skierował piłkę głową do bramki gości, ale arbiter anulował gola z powodu faulu Łukasza Sekulskiego w ataku.

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Piąty mecz bez zwycięstwa

W drugiej połowie Radomiak miał piłkę przez 54% czasu gry i oddał 17 strzałów wobec pięciu rywala. Jednocześnie radomska drużyna dwukrotnie trafiła w światło bramki, a Wisła raz. Najgroźniejsza sytuacja gości miała miejsce w 78. minucie, gdy Rafał Wolski uderzył w światło bramki, ale bramkarz Rafał Leszczyński poradził sobie ze strzałem.

Radomiak nie zdołał opuścić strefy spadkowej i przedłużył serię bez zwycięstwa do pięciu meczów. Cztery ostatnie spotkania zespół przegrał łącznym wynikiem 3:11. Dla Johna Carvera był to drugi mecz na stanowisku trenera radomskiego klubu — w obu drużyna nie zdobyła punktów.

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