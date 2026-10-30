W Stanach Zjednoczonych Major League Baseball (MLB) weszła w okres międzysezonowy z ryzykiem lokautu zawodników: właściciele klubów, jak się oczekuje, mogą się na niego zdecydować, jeśli do 1 grudnia nie zawrą nowej umowy zbiorowej ze związkiem zawodowym. Obecna umowa wygasa tego dnia, informuje The Japan Times.

Spór o limit płac

Kluczową kwestią negocjacji jest propozycja wprowadzenia limitu wydatków klubów na pensje zawodników. MLB uważa, że taki mechanizm pomoże zmniejszyć różnicę w listach płac między drużynami z dużych i małych rynków. Stowarzyszenie Zawodników MLB nie zgadza się natomiast na wprowadzenie limitu płac.

Zgodnie z początkową propozycją MLB limit na 2027 rok miałby wynieść 245,3 mln dolarów. Wymagałoby to od Los Angeles Dodgers, New York Mets, New York Yankees, Toronto Blue Jays, Philadelphia Phillies, Boston Red Sox, San Diego Padres i Atlanta Braves łącznego ograniczenia wydatków na wynagrodzenia o 578 mln dolarów.

Skutki możliwego lokautu

Lokaut wstrzymuje wszelką działalność zawodników związaną z klubami, w tym podpisywanie kontraktów z wolnymi agentami, wymiany oraz dostęp do obiektów klubowych. Obecnie nie ma oznak, że strony zdążą osiągnąć porozumienie przed wygaśnięciem obecnej umowy.

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Poprzedni lokaut w MLB nastąpił po sezonie 2021. Trwał 99 dni i opóźnił rozpoczęcie sezonu 2022 o tydzień. Ostatni raz liga opuściła mecze z powodu sporu pracowniczego podczas strajku zawodników w latach 1994–1995, gdy sezon zakończono przedwcześnie, a start kolejnego odłożono.

Propozycje ligi

MLB proponuje także skrócenie sezonu zasadniczego, wprowadzenie cotygodniowego dnia wolnego oraz dodanie meczów play-off. Inicjatywy te są powiązane ze zgodą zawodników na limit płac, który związek uważa za zagrożenie dla praw i wynagrodzeń sportowców.

Niepewność rozpoczęła się po zwycięstwie Milwaukee Brewers nad Tampa Bay Rays w World Series. Było to pierwsze od 35 lat starcie w World Series między dwiema drużynami, które wydają najmniej na pensje zawodników.

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