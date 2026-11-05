W USA napastnik Chicago Fire Robert Lewandowski musi przybyć na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski, nawet jeśli terminarz meczów będzie kolidował z play-offami MLS. Poinformował o tym Interia Sport, powołując się na dziennikarza Tomasza Włodarczyka.

Mecze reprezentacji i play-offy MLS

W listopadzie reprezentacja Polski ma zagrać w Lidze Narodów z Rumunią i Szwecją. Mecz ze Szwedami zaplanowano we Wrocławiu na 17 listopada, początek o 20:45.

Chicago Fire już awansowało do play-offów MLS, gdzie zmierzy się z Charlotte. Według informacji serwisu, pierwsze mecze play-offów mają odbyć się w drugiej połowie listopada. Włodarczyk zaznaczył, że w przypadku niekorzystnego zbiegu terminów priorytetem dla Lewandowskiego będzie reprezentacja narodowa.

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Reakcja kibiców

Możliwy wyjazd piłkarza do Polski był omawiany przez kibiców Chicago Fire na Reddicie. Jak pisze Interia Sport, większość uczestników dyskusji poparła prawdopodobną decyzję zawodnika, by występ w reprezentacji postawić ponad meczem klubowym.

Serwis zauważa również, że udział Lewandowskiego w zgrupowaniu nie musi oznaczać opuszczenia meczów play-offów MLS. Trener Chicago Fire Gregg Berhalter regularnie wystawiał Polaka w podstawowym składzie zespołu.

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