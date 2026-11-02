Polski siatkarz Kamil Semeniuk zdobył 13 punktów w meczu włoskiej SuperLigi, w którym Sir Susa Scai Perugia pokonała Monzę 3:0. W trzech setach był drugim najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny, informuje Interia Sport.

13 punktów w trzech setach

Semeniuk zanotował dwa asy i dwa bloki. Najwięcej punktów dla Perugii zdobył belgijski atakujący Ferre Reggers — 14. Został on także wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.

Na oficjalnej stronie Perugii zaznaczono, że polski przyjmujący zakończył spotkanie z dwucyfrową liczbą punktów. Portal sport.quotidiano.net napisał, że w drugim secie Monza próbowała odpowiedzieć rywalowi, lecz nie zdołała tego zrobić, gdy Semeniuk również zaczął skutecznie działać w ataku.

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Ocena włoskich mediów

Serwis umbria24.it nazwał grę Semeniuka błyskotliwą, zauważając, że ustąpił Reggersowi zaledwie o jeden punkt. Po meczu z Monzą mistrzowie Włoch mieli komplet zwycięstw, 11 punktów i prowadzili w tabeli SuperLigi.

Jednocześnie polskie media dyskutują o możliwym transferze 30-letniego Semeniuka do Asseco Resovii Rzeszów. Według dziennikarza Jakuba Balcerzaka po pięciu latach w Perugii może on wrócić do Polski. Następny mecz drużyna Semeniuka miała rozegrać 4 listopada przeciwko Cisternie.

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