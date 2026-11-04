Bramkarz Andory skomentował śmierć Jesúsa de Miguela po zderzeniu

Bramkarz „Andorry” Jesús Ovono emocjonalnie zareagował na śmierć napastnika „Tenerife” Jesúsa de Miguela. Bramkarz bardzo przeżywa tragedię, która wydarzyła się po ich zderzeniu podczas meczu piłkarskiego.

De Miguel zmarł we wtorek w szpitalu. Dzień wcześniej zderzył się z Ovono podczas meczu hiszpańskiej Segunda División. Bramkarz próbował uniemożliwić przeciwnikowi przejęcie piłki i powalił go na ziemię. Bramkarz natychmiast otrzymał czerwoną kartkę, a napastnik pozostał leżący na boisku.

Jak się okazało, u de Miguela doszło do zatrzymania akcji serca i oddechu. W tym stanie pozostawał przez prawie 20 minut, a po przeprowadzeniu resuscytacji de Miguel został przewieziony do szpitala. Lekarze walczyli o życie piłkarza, ale nie udało im się go uratować.

„To najtrudniejsze dni w moim życiu. Trudno mi znaleźć odpowiednie słowa i trudno mi pojąć to, co się stało. Odczuwam ogromny ból z powodu utraty Jesusa. Myślę o nim, o jego rodzinie i o wszystkich ludziach, którzy go kochali. Wiem, że trzeba rozwiązać wiele kwestii i zrobię to z należytym szacunkiem. Jednak w tej chwili, szczerze mówiąc, nie potrafię myśleć o niczym innym, jak tylko o Jesusie i o tym bólu, który przeżywamy” – oświadczył Owono.

Informację tę podano z odwołaniem do oficjalnej strony klubu.

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