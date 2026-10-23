W Southampton w Wielkiej Brytanii odbyło się wydarzenie kwalifikacyjne do Run X — pierwszych mistrzostw świata w biegu na bieżniach zatwierdzonych przez World Athletics. Uczestnicy z różnych krajów pokonują na bieżniach dystans 5 km i rywalizują o tytuł mistrza świata oraz część puli nagród wynoszącej 100 tys. dolarów, informuje BBC Sport.

Kwalifikacje i finał we Włoszech

Do 24 stycznia biegacze mogą bezpłatnie pokonać 5 km w najbliższym oficjalnym centrum Run X. Ich wyniki będą wpisywane do globalnej wirtualnej tabeli liderów.

Uczestnicy, którzy znajdą się w najlepszych 25% w kategoriach wiekowych od 18 do 75+, będą reprezentować swoje kraje na etapie regionalnym. Do światowego finału we Włoszech w marcu przyszłego roku awansuje po 10 najlepszych mężczyzn i kobiet w każdej kategorii.

Obecnie w Run X uczestniczy 20 krajów, a lista zarejestrowanych elitarnych biegaczy nie została jeszcze opublikowana. Organizatorzy mają nadzieję zachęcić więcej uczestników nagrodami pieniężnymi i dzikimi kartami do innych zawodów, w tym mistrzostw świata w biegach ulicznych w 2027 roku w Chinach.

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Udział elitarnych biegaczy

Podczas wydarzenia kwalifikacyjnego w Southampton brytyjska maratonka Charlotte Purdue uzyskała na 5 km czas 18 minut i 15 sekund. Purdue, która ma trzeci najlepszy brytyjski wynik w maratonie kobiet, stwierdziła, że dostępny dystans może przyciągnąć do biegania nowe osoby.

Prezydent World Athletics Sebastian Coe nazwał ten format możliwością przyciągnięcia do sportu nowej publiczności w różnym wieku dzięki technologii. Luke Townsend, kierownik ds. edukacji w Technogym UK, współorganizatorze zawodów, poinformował, że w ciągu najbliższych pięciu lat dyscyplina ma zostać włączona do zawodów e-sportowych.

Bezpieczeństwo biegania zimą

W wydarzeniu uczestniczyły również przedstawicielki klubu biegowego She Strides. Założycielka klubu Holly Tekway zauważyła, że zimą wiele kobiet zmienia swoją zwykłą rutynę biegania na świeżym powietrzu z powodu poczucia zagrożenia, a bieżnia umożliwia kontynuowanie treningów w pomieszczeniu.

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