Polski obrońca Jan Bednarek strzelił swojego pierwszego gola w Lidze Mistrzów w domowym meczu Porto z Napoli na stadionie Estádio do Dragão w Portugalii. W 11. minucie głową pokonał Alexa Mereta po rzucie rożnym wykonanym przez Gabriego Veigę, wyprowadzając gospodarzy na prowadzenie.

Gol po rzucie rożnym

Jak informuje Interia Sport, Bednarek i jego rodak Jakub Kiwior wyszli na boisko od pierwszych minut meczu. Gol przeciwko Napoli był debiutanckim trafieniem Bednarka w najważniejszych klubowych rozgrywkach Europy.

Przewaga Porto utrzymała się do 43. minuty. Jeszcze przed przerwą Scott McTominay wyrównał, dlatego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:1.

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Szósty gol dla Porto

Według danych publikacji gol ten był szóstym Bednarka w barwach portugalskiego klubu. Obrońca dołączył do Porto latem 2025 roku. Wcześniej grał w Lechu Poznań, Górniku Łęczna, Southampton i Aston Villi.

Wraz z Lechem piłkarz zdobył mistrzostwo Polski, a z Porto — mistrzostwo Portugalii oraz Superpuchar Portugalii.

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