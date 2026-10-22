W Argentynie obrona neurochirurga Leopolda Luquego oświadczyła przed sądem w San Isidro, że jej klient został uczyniony kozłem ofiarnym w sprawie śmierci piłkarza Diego Maradony. Luque jest jednym z siedmiu pracowników medycznych sądzonych w sprawie możliwego zaniedbania, które mogło doprowadzić do śmierci sportowca, podaje Buenos Aires Times.

Stanowisko obrony

Adwokat Roberto Rallín podczas mów końcowych odrzucił argument prokuratury, że śmierć Maradony w listopadzie 2020 roku można było przewidzieć. Inny obrońca, Francisco Oneto, oświadczył, że piłkarz zmarł w wyniku ostrego i nieprzewidywalnego ataku serca.

Według Oneto badania przeprowadzone przed operacją, którą Maradona przeszedł krótko przed śmiercią, nie wykazały problemów z sercem. Prokuratura domaga się dla Luquego 12 lat więzienia, uznając go za jedną z kluczowych osób podejmujących decyzje dotyczące leczenia Maradony. Podczas debat oskarżenie skrytykowało jego bezczynność, twierdząc, że lekarz nie reagował na alarmujące oznaki w stanie sportowca.

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Okoliczności sprawy

Diego Maradona zmarł w wieku 60 lat w wyniku kryzysu krążeniowo-oddechowego, któremu towarzyszył obrzęk płuc. Znaleziono go martwego w łóżku w wynajmowanym domu w Tigre, na północ od Buenos Aires, gdzie wracał do zdrowia po operacji krwiaka podtwardówkowego.

Sądowa interdyscyplinarna komisja medyczna powołana w 2021 roku na podstawie wyników sekcji zwłok i innych badań stwierdziła, że Maradona miał problemy z sercem, które należało uwzględnić. Obrona Luquego zakwestionowała te wnioski. Prokuratorzy domagają się kar od czterech do 12 lat pozbawienia wolności dla sześciu z siedmiu oskarżonych. Jak się oczekuje, końcowe wystąpienia obrony zakończą się w tym tygodniu.

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