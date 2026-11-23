Podczas nadzwyczajnej konferencji Narodowej Federacji Sambo Ukrainy w poniedziałek, 23 listopada, generał Sił Zbrojnych Ukrainy oraz ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhny został jednogłośnie wybrany na honorowego prezesa federacji.

Zaluzhny stanął również na czele odnowionego składu Rady Nadzorczej NFSU.

Podczas konferencji rozpatrzono dwie główne kwestie – wybór honorowego prezesa oraz zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej federacji. W jej skład weszli:

Siergiej Szaptała – Bohater Ukrainy, generał-porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy;

Wołodymyr Kowal – dyrektor Fundacji Charytatywnej „Warta Kraju”, generał dywizji Sił Zbrojnych Ukrainy;

Oleksandr Saienko – wiceprezes Stowarzyszenia Podatników Ukrainy;

Taras Rokoszewski – ukraiński przedsiębiorca i działacz społeczny

Wasyl Felik – rektor Kijowskiego Uniwersytetu Własności Intelektualnej i Prawa, zasłużony prawnik Ukrainy.

Źródło: Facebook Narodowej Federacji Sambo Ukrainy.

Zaluzhnyj wyjaśnił, dlaczego Siły Zbrojne Ukrainy nie wkroczyły na Krym po wyzwoleniu Chersoniu.

Zaluzhnyj ostrzegł przed rosnącymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa morskiego i wezwał do ochrony marynarzy.

Według szacunków ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerija Zaluzhnego, obecnie w Wielkiej Brytanii przebywa od 300 do 350 tysięcy obywateli Ukrainy.

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