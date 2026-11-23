Zaluzhny'ego wybrano honorowym prezesem Narodowej Federacji Sambo Ukrainy
Podczas nadzwyczajnej konferencji Narodowej Federacji Sambo Ukrainy w poniedziałek, 23 listopada, generał Sił Zbrojnych Ukrainy oraz ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhny został jednogłośnie wybrany na honorowego prezesa federacji.
Zaluzhny stanął również na czele odnowionego składu Rady Nadzorczej NFSU.
Podczas konferencji rozpatrzono dwie główne kwestie – wybór honorowego prezesa oraz zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej federacji. W jej skład weszli:
- Siergiej Szaptała – Bohater Ukrainy, generał-porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy;
- Wołodymyr Kowal – dyrektor Fundacji Charytatywnej „Warta Kraju”, generał dywizji Sił Zbrojnych Ukrainy;
- Oleksandr Saienko – wiceprezes Stowarzyszenia Podatników Ukrainy;
- Taras Rokoszewski – ukraiński przedsiębiorca i działacz społeczny
- Wasyl Felik – rektor Kijowskiego Uniwersytetu Własności Intelektualnej i Prawa, zasłużony prawnik Ukrainy.
Źródło: Facebook Narodowej Federacji Sambo Ukrainy.
Zaluzhnyj wyjaśnił, dlaczego Siły Zbrojne Ukrainy nie wkroczyły na Krym po wyzwoleniu Chersoniu.
Zaluzhnyj ostrzegł przed rosnącymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa morskiego i wezwał do ochrony marynarzy.
Według szacunków ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerija Zaluzhnego, obecnie w Wielkiej Brytanii przebywa od 300 do 350 tysięcy obywateli Ukrainy.