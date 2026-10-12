Reprezentacja Anglii w krykiecie przedłużyła o kolejny rok centralne kontrakty pałkarza Olliego Pope’a i off-spinera Shoaiba Bashira, mimo że obaj zawodnicy stracili miejsca w składzie testowym. Jednocześnie nie przedłużono wygasającej umowy otwierającego Zaka Crawleya, poinformował Sky Sports.

Osiem osób otrzymało nowe pełne centralne kontrakty: Ollie Robinson, Emilio Gay, Jordan Cox, Dan Lawrence, Tom Banton, Henry Crocombe, Sam Cook i Matthew Fisher. Dla wszystkich poza Robinsonem są to pierwsze takie umowy. Robinson miał już kontrakt w 2022 i 2023 roku.

Dwuletnie umowy dla Coxa i Crocombe’a

Cox i Crocombe podpisali dwuletnie kontrakty do 30 września 2028 roku. Crocombe zwrócił na siebie uwagę w sezonie County Championship, notując dwa hat-tricki z rzędu w meczach Sussex przeciwko Somerset i Essex. W sezonie zdobył 40 wicketów ze średnią 23,52.

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Do jesieni 2028 roku będą obowiązywać także umowy kapitana drużyny testowej Joe Roota, kapitana reprezentacji w formatach ograniczonych Harry’ego Brooka, a także Jofry Archera, Gusa Atkinsona, Josha Tongue’a, Jacoba Bethella, Sama Currana, Willa Jacksa i Sonny’ego Bakera.

Crawley i Wood bez przedłużenia

Crawley stracił miejsce w drużynie testowej po serii Ashes, w której jego średnia wyniosła 27,30. Zastąpił go Emilio Gay, który od tamtej pory zdobył trzy półwiecza w sześciu meczach testowych. Nowego kontraktu nie otrzymał również specjalista od formatów ograniczonych Luke Wood.

Pope nie grał dla Anglii, odkąd po trzecim teście Ashes stracił miejsce na rzecz Bethella, choć znalazł się w składzie na domową serię przeciwko Pakistanowi. Bashir w ciągu ostatniego roku rozegrał tylko dwa testy — oba przeciwko Nowej Zelandii w czerwcu. Dziewięciu krykiecistów, w tym Mason Crane i 18-letni Thomas Rew, otrzymało kontrakty rozwojowe.

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