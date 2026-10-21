Reprezentacja Polski w futsalu pokonała w Gorzowie drużynę Bośni i Hercegowiny 6:2 w meczu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata 2028. Dwie bramki w debiutanckim meczu dla polskiej drużyny zdobył 29-letni Pedro Gabriel Góes, urodzony w Brazylii zawodnik mający polskie korzenie, informuje Interia Sport.

Remis po pierwszej połowie

Polacy jako pierwsi otworzyli wynik, jednak goście szybko zmienili przebieg spotkania. Bramki Živkovicia i Bundavicy dały bośniackiej drużynie prowadzenie, przy czym gole te padły w odstępie trzech minut. Przed przerwą Kacper Sędlewski wyrównał, dlatego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:2.

Bośnia i Hercegowina przystępowała do meczu po wysokim zwycięstwie nad Irlandią Północną — 17:1. Trener reprezentacji Polski Błażej Korczyński przed spotkaniem nazwał rywala zespołem silnym technicznie i osobno wyróżnił jego bramkarza, który potrafi kontrolować piłkę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przewaga Polaków po przerwie

W drugiej połowie zespół Korczyńskiego w ciągu sześciu minut odskoczył rywalowi na dwie bramki, a następnie doprowadził mecz do zwycięstwa 6:2. Oprócz Góesa i Sędlewskiego dla Polski trafili Jakub Raszkowski i Mikołaj Zastawnik.

Mecz rewanżowy Bośni i Hercegowiny z Polską zaplanowano na marzec. Wcześniej reprezentacja Polski dwukrotnie zagra z Irlandią Północną w listopadzie.

Czytaj nas na