Reprezentacja Ukrainy przegrała z Irlandią Północną w piątej kolejce Ligi Narodów

14 listopada ukraińska drużyna przegrała z rywalami 0:1 w meczu piątej kolejki Ligi Narodów.

Po wyrównanym początku spotkania gospodarze na stadionie w Belfaście otworzyli wynik w połowie pierwszej połowy, ale sędzia anulował bramkę z powodu spalonego.

Wkrótce po anulowaniu bramki Irlandia Północna mogła wyjść na prowadzenie, ale bramkarz Anatolij Trubin wykonał dwie znakomite interwencje w jednej akcji. Ukraina odpowiedziała akcją debiutanta Ołeksija Kaščuka, który nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem.

Ostatecznie w 68. minucie północnoirlandczycy otworzyli wynik. Po rozegraniu rzutu rożnego Terry Devlin mocno strzelił w róg bramki z odległości około dwudziestu metrów. Ta bramka okazała się decydująca.

Po tej porażce reprezentacja Ukrainy straciła szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów. Nasza drużyna zajmuje trzecie miejsce w grupie, zdobywając cztery punkty w pięciu meczach.

W ostatniej kolejce fazy zasadniczej Ligi Narodów Ukraina zmierzy się 17 listopada z Gruzją. Zwycięstwo lub remis zagwarantują niebiesko-żółtym miejsce w Lidze B w następnym sezonie turnieju, natomiast porażka skazuje podopiecznych Andrea Malderego na baraże o utrzymanie się w dywizji. Węgry i Irlandia Północna rozstrzygną losy zwycięzcy grupy w bezpośrednim starciu.

Oleksij Kaszczuk zadebiutował w reprezentacji Ukrainy.

Wcześniej Węgry pokonały Gruzję i objęły prowadzenie w grupie reprezentacji Ukrainy w Lidze Narodów.

Wcześniej reprezentacja Ukrainy U-19 sensacyjnie pokonała Włochy w kwalifikacjach do Euro 2027.

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