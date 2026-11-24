Ukraiński pomocnik Iwan Żelizko, który uzyskał polskie obywatelstwo i zrezygnował z możliwości gry w reprezentacji Ukrainy, nie wchodzi obecnie w plany reprezentacji Polski.

Polski sztab trenerski uważa, że dysponuje wystarczającą liczbą silnych zawodników w środku pola, dlatego nie planuje powołać Żelizko. Wcześniej piłkarz był kandydatem do debiutu w seniorskiej reprezentacji Ukrainy.

Żelizko rozegrał 43 mecze w ukraińskich reprezentacjach różnych kategorii wiekowych, w tym w reprezentacji olimpijskiej U-23. W listopadzie okazało się, że uzyskał obywatelstwo polskie.

W latach 2023–2026 piłkarz występował w polskiej „Lechii”, po czym bułgarski „Ludogorec” wykupił jego kontrakt za 3 mln euro.

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