Reprezentacja Walii kobiet zagra w 2027 roku z Danią, Włochami i Islandią po powrocie do dywizji A Ligi Narodów. O składzie grupy informuje BBC Sport.

Powrót do elitarnej dywizji

Zespół Rhian Wilkinson wywalczył awans, zajmując pierwsze miejsce w grupie B1 kwalifikacji do mistrzostw świata kobiet 2027. Reprezentacja Walii nie przegrała ani jednego meczu w kampanii przeciwko Czechom, Albanii i Czarnogórze.

Poprzednio Walia występowała w dywizji A w 2025 roku. Zespół dwukrotnie przegrał wtedy z Danią i Włochami, a także dwukrotnie zremisował ze Szwecją, która wygrała grupę. Reprezentacja Walii zajęła ostatnie miejsce i spadła do dywizji B.

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Kalendarz i kwalifikacje do mistrzostw świata

UEFA nie zatwierdziła jeszcze terminarza meczów Ligi Narodów 2027. Turniej odbędzie się w międzynarodowych oknach w lutym-marcu, kwietniu i czerwcu.

Mecze te mogą być przygotowaniem Walii do pierwszego w historii występu w finałach mistrzostw świata. W półfinale baraży Walijki pokonały Albanię 4:0 w dwumeczu, a w finale zagrają z Norwegią. Spotkanie u siebie odbędzie się 1 grudnia na Cardiff City Stadium, a rewanż — cztery dni później. Nawet zwycięstwo nad Norwegią nie zagwarantuje Walii awansu do Brazylii: zespół może potrzebować udziału w międzykontynentalnych barażach w lutym.

Zwycięzcy grup dywizji A awansują do turnieju finałowego Ligi Narodów w październiku i zapewnią sobie miejsca na igrzyskach olimpijskich 2028 w Los Angeles. Zespoły, które zajmą ostatnie miejsca, spadną do dywizji B, a reprezentacje z trzecich miejsc zagrają w barażach z drugimi zespołami dywizji B.

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