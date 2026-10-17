Kobiecy Arsenal zremisował 1:1 z Birmingham City w meczu Women's Super League na stadionie Emirates. Po końcowym gwizdku drużyna została wygwizdana przez kibiców. Remis zwiększył presję na Renée Slegers, informuje Sky Sports.

Gole po przerwie

Arsenal miał kilka okazji, by otworzyć wynik w pierwszej połowie. Alessia Russo trafiła w słupek po dośrodkowaniu Leah Williamson, a bramkarka Birmingham Sophie Baggaley obroniła strzał Kyry Cooney-Cross.

W 53. minucie na prowadzenie wyszły przyjezdne: Oceane Hurtre wykończyła kontratak Birmingham. Hurtre, która we wrześniu została uznana zawodniczką miesiąca, otworzyła wynik meczu. Gospodynie wyrównały w 66. minucie dzięki celnemu strzałowi Olivii Smith.

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Niewykorzystane okazje Arsenalu

Po wyrównaniu Arsenal nadal atakował, ale Baggaley kilkakrotnie uratowała przyjezdne. W szczególności zatrzymała na linii bramkowej strzał Lotte Wubben-Moy. Smith miała również okazję zapewnić londyńskiej drużynie zwycięstwo w 76. minucie, ale strzeliła nad bramką.

Arsenal po raz pierwszy nie zdołał wygrać w pięciu kolejnych meczach Women's Super League. Przed przerwą reprezentacyjną londyński klub zdobył pięć punktów w pierwszych pięciu meczach ligowych i odniósł tylko jedno zwycięstwo w sześciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Birmingham, które w tym sezonie awansowało do najwyższej ligi, przed spotkaniem z Arsenalem miało tylko dwa remisy w lidze.

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