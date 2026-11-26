Kobieca reprezentacja Ukrainy w siatkówce zmieni głównego trenera. Polski specjalista Jakub Głuszak, który kierował drużyną przez ostatnie dwa lata, nie będzie już pracował z reprezentacją. Najprawdopodobniej jego następcą zostanie trener z Włoch.

Przyczyną zakończenia współpracy z Głusakiem było niespełnienie głównego zadania podczas Euro 2026. Ukraińska drużyna odpadła z turnieju już w fazie grupowej, odnosząc tylko jedno zwycięstwo w czterech meczach. To najgorszy wynik reprezentacji w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Jednocześnie Melnik podkreślił, że nie popiera fali krytyki pod adresem byłego trenera.

„Dla mnie to nawet dziwne, dlaczego spotkało go tyle hejtu w mediach. Czasami zasłużenie, ale w większości przypadków, moim zdaniem, niezasłużenie – bardzo dużo, po prostu nieustannie. Jest niezłym trenerem, ale myślę, że nie potrafił w pełni kierować drużyną. Oczywiście jego podejście trenerskie i metodyka — u nas nie ma takich trenerów. Nie chcę nikogo obrażać, ale naprawdę nie ma. Jednak zadanie na mistrzostwach Europy nie zostało wykonane, a on sam to rozumie”.

Nowym głównym trenerem reprezentacji kobiet Ukrainy najprawdopodobniej zostanie włoski specjalista. Według słów Mykoły Melnika Federacja Siatkówki prowadzi już rozmowy z jednym z kandydatów. Prezes organizacji nie ujawnia na razie jego nazwiska.

„Będziemy mieli nowego trenera w reprezentacji kobiet. Jeszcze nigdzie o tym nie mówiliśmy, ale mogę powiedzieć, że będzie to Włoch — o ile wszystko ułoży się zgodnie z planem. Obecnie prowadzimy rozmowy z jednym z Włochów”.

Jak twierdzi Melnik, w sztabie trenerskim nastąpią poważne zmiany. Do pracy zostaną zaangażowani młodzi ukraińscy specjaliści, którzy będą mogli zdobyć doświadczenie pod okiem nowego trenera.

„W sztabie trenerskim nastąpią duże zmiany: nasi młodzi specjaliści będą tam zdobywać doświadczenie, tak jak nam to doradził. Mógłby, podobnie jak poprzednik, zabrać ze sobą cały swój sztab, ale po pierwsze wiąże się to z kosztami, a po drugie – gdzie w takim razie nasi specjaliści będą zdobywać doświadczenie?”

Na przyszły rok przed reprezentacją kobiet Ukrainy wyznaczono dwa główne zadania: angażowanie młodych siatkarek oraz utrzymanie miejsca w Lidze Narodów.

„Myślę, że będzie to praca z perspektywą na przyszłość. Musimy angażować młodzież. Naszym głównym zadaniem jest utrzymanie się w Lidze Narodów, co nie będzie łatwe, ponieważ dwie drużyny zostaną wyeliminowane. Najważniejsze to się utrzymać”.

Melnik zauważył również, że Federacja wiąże większe nadzieje z reprezentacją mężczyzn, jednak również w drużynie kobiet są obiecujące młode zawodniczki oraz graczki, które wcześniej nie miały wystarczających możliwości, by się wykazać.

„Oczywiście większe nadzieje wiążemy z reprezentacją mężczyzn – nie ma co ukrywać, że tam potencjał jest znacznie większy. Ale także w reprezentacji kobiet jest wiele młodych zawodniczek oraz takich, które w zasadzie nie są już tak młode, ale nie były w pełni wykorzystywane. Dlatego planujemy bardzo szeroko zakrojone przygotowania”.

Mykhailo Melnyk omówił już z przyszłym głównym trenerem warunki przygotowań drużyny do nowego sezonu. Nie jest wykluczone, że wszystkie zgrupowania szkoleniowo-treningowe odbędą się na Ukrainie, ponieważ przygotowania za granicą są znacznie droższe.

„Rozmawialiśmy o tym z trenerem i obecnie szukamy ośrodka, ponieważ zgrupowania za granicą to ogromne wydatki dla państwa, co najmniej trzykrotnie droższe niż na Ukrainie. Wciąż szukamy miejsca, gdzie odbędzie się pierwszy obóz – być może w Czerniowcach lub w Użhorodzie”.

Według prezesa Federacji przyszły trener zgodził się prowadzić przygotowania na Ukrainie pod warunkiem, że miejsce będzie bezpieczne. Na pierwsze zgrupowanie zapoznawcze planuje się zaprosić obiecujące siatkarki, które występują w ukraińskich rozgrywkach, w szczególności te, które wcześniej nie były powołane do reprezentacji narodowej.

„Przyszły trener wyraził zgodę: powiedział, że nie ma dla niego znaczenia, gdzie to będzie, byle miejsce było bezpieczne. Na pierwszy, zapoznawczy zgrupowanie zaprosimy wszystkie obiecujące dziewczyny, które grają w ukraińskich mistrzostwach — wiele młodych zawodniczek oraz tych, które wcześniej nie były powoływane do reprezentacji. Powiedziałem im o tym po finale Superpucharu: w reprezentacji narodowej nastąpią duże zmiany zarówno w sztabie trenerskim, jak i wśród zawodniczek. Drzwi są więc otwarte – starajcie się, będziecie obserwowane, a te, które odniosą największe sukcesy, zostaną zaproszone na zgrupowanie”.

W 2027 roku ukraińską drużynę czekają rozgrywki w Lidze Narodów oraz mistrzostwa świata.

2–6 czerwca — Liga Narodów, pierwszy tydzień rozgrywek.

16–20 czerwca — Liga Narodów, drugi tydzień rozgrywek.

7–11 lipca — Liga Narodów, trzeci tydzień rozgrywek.

21–25 lipca — play-off Ligi Narodów.

10–26 września — mistrzostwa świata. Informację tę przekazał prezes Ukraińskiej Federacji Siatkówki Mykhailo Melnyk. Przypomnijmy, że według danych Interia Sport Międzynarodowa Federacja Siatkówki włączyła reprezentację kobiet Rosji do listy 32 uczestników mistrzostw świata w 2027 roku, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Turniej zaplanowano na okres od 31 sierpnia do 12 września.

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