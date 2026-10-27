W Portugalii selekcjoner reprezentacji narodowej Jorge Jesus planuje powołać napastnika Al-Nassr Cristiano Ronaldo na najbliższe mecze Ligi Narodów z Danią i Walią. Według portugalskiego serwisu O Jogo piłkarz znalazł się na wstępnej liście zawodników na zgrupowanie, podaje Interia Sport.

Wydarzenia podczas wrześniowego zgrupowania

Pod koniec września Ronaldo pozostał na ławce rezerwowych w meczu Ligi Narodów z Norwegią w Oslo i nie pojawił się na boisku. Jak pisze Interia Sport, piłkarz uznał decyzję trenera za przejaw braku szacunku.

Według informacji serwisu Ronaldo po tym opuścił kolejny trening i samowolnie opuścił zgrupowanie reprezentacji przed następnym meczem. Portugalska Federacja Piłkarska, według Interia Sport, nałożyła na niego 30-dniowe zawieszenie oraz grzywnę w wysokości 255 euro za naruszenie regulaminu dyscyplinarnego.

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Wstępny skład drużyny

O Jogo informuje również, że na wstępnej liście na najbliższe zgrupowanie znaleźli się koledzy Ronaldo z Al-Nassr: João Félix i Samu Costa.

Po czterech meczach Portugalia ma 12 punktów i prowadzi w czwartej grupie Ligi Narodów. Drużyna pokonała Walię 1:0, dwukrotnie wygrała z Norwegią po 2:1, a także pokonała Danię 4:2. Ronaldo jest rekordzistą reprezentacji Portugalii pod względem liczby występów i goli: 234 mecze i 146 zdobytych bramek.

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