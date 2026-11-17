16 listopada 2026 r. Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało o rozwoju wspólnego z NATO projektu dotyczącego wykorzystania druku 3D do produkcji, naprawy i modernizacji bezzałogowych statków powietrznych. Inicjatywę tę realizuje Wspólne Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji Ukraina–NATO (JATEC). Jej celem jest przyspieszenie produkcji niezbędnych komponentów oraz zmniejszenie zależności napraw sprzętu wojskowego od tradycyjnych zakładów produkcyjnych i dostawców.

Druk 3D jest już wykorzystywany do tworzenia obudów, mocowań, elementów ochronnych i innych części bezzałogowych statków powietrznych. Technologia ta pozwala na produkcję niewielkich partii komponentów bez konieczności stosowania kosztownych form produkcyjnych, a także na szybką zmianę konstrukcji i wymianę uszkodzonych elementów. Jednak wydrukowane produkty nie zawsze mogą zastąpić elementy metalowe lub kompozytowe, zwłaszcza jeśli chodzi o duże obciążenia, wysoką temperaturę i długotrwałą eksploatację.

UA.News wyjaśnia, jakie elementy dronów wojskowych można faktycznie wytwarzać na drukarkach 3D, o ile taka produkcja jest tańsza od tradycyjnych metod, w jaki sposób pomaga ona w naprawie dronów oraz dlaczego technologia ta nie jest jeszcze w stanie całkowicie zastąpić tradycyjnych zakładów produkcyjnych.

Ukraina i NATO rozwijają druk 3D dla wojskowych dronów

JATEC realizuje projekt rozwoju produkcji addytywnej dla systemów bezzałogowych. Chodzi o technologie, w których element powstaje stopniowo poprzez nakładanie materiału zgodnie z cyfrowym modelem trójwymiarowym.

Jednym z praktycznych etapów tej inicjatywy było specjalistyczne seminarium. Wzięli w nim udział żołnierze ukraińskich jednostek zajmujących się systemami bezzałogowymi, inżynierowie, eksperci w dziedzinie produkcji addytywnej oraz przedstawiciele państw członkowskich NATO.

Uczestnicy skupili się na trzech głównych kierunkach: operacyjnej naprawie i modernizacji dronów, zaopatrzeniu jednostek wojskowych w niezbędne komponenty oraz rozwoju logistyki taktycznej.

Szczególną uwagę poświęcono szkoleniu specjalistów potrafiących pracować z technologiami druku 3D. Przecież samo posiadanie sprzętu nie gwarantuje możliwości wytwarzania niezawodnych komponentów do sprzętu wojskowego.

Jednocześnie komunikat Ministerstwa Obrony nie zawiera na razie konkretnych danych dotyczących budżetu projektu, ilości sprzętu, który planuje się przekazać wojsku, ani terminów uruchomienia nowych mocy produkcyjnych. Nie ogłoszono również listy części, które planuje się wytwarzać w ramach tej inicjatywy.

Dlatego na razie mowa jest o rozwoju odpowiednich możliwości technologicznych, a nie o potwierdzonym uruchomieniu produkcji na dużą skalę komponentów dla wszystkich jednostek.

Dla Ukrainy inicjatywa ta ma znaczenie również dlatego, że nowoczesne drony nieustannie się zmieniają. Producenci udoskonalają konstrukcje, zmieniają rozmieszczenie elektroniki, kamer i systemów łączności. Każda taka modernizacja może wymagać nowych części, których produkcja tradycyjnymi metodami zajmuje czasem więcej czasu niż sam proces projektowania.

Jak działa druk 3D i dlaczego wykorzystuje się go do produkcji dronów

Główną cechą charakterystyczną produkcji addytywnej jest to, że do stworzenia części nie trzeba koniecznie wytwarzać specjalnej formy ani obrabiać dużego kawałka materiału.

Najpierw inżynier opracowuje cyfrowy model komponentu. Zawiera on informacje o jego kształcie, wymiarach i cechach konstrukcyjnych. Następnie specjalny program dzieli model na cienkie warstwy i generuje instrukcje dla drukarki.

Najpopularniejszą technologią jest FDM, czyli warstwowe nakładanie tworzywa sztucznego. Drukarka podgrzewa nić polimerową, topi ją i kolejno nakłada materiał na powierzchnię roboczą. Po ostygnięciu powstaje gotowa część.

W przypadku niewielkich elementów proces ten może trwać od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Duże lub skomplikowane wyroby wymagają więcej czasu. Istnieją również inne metody druku 3D. Na przykład technologia SLA wykorzystuje żywicę światłoczułą, która twardnieje pod wpływem światła. W ten sposób można uzyskać elementy o wysokiej precyzji i złożonej geometrii.

Technologie przemysłowe pozwalają na pracę nawet z proszkami metalowymi. Jednak odpowiedni sprzęt jest znacznie droższy, wymaga bardziej skomplikowanej konserwacji i specjalnych warunków pracy.

W materiale Armii Stanów Zjednoczonych dotyczącym zastosowania druku 3D w naprawach wojskowych zaznaczono, że kompaktowe drukarki polimerowe mogą działać w stosunkowo prostych warunkach. Natomiast przemysłowe systemy do druku metalowego wymagają znacznie więcej energii elektrycznej, przestrzeni oraz specjalnie przeszkolonego personelu.

W przypadku produkcji dronów główną zaletą jest szybkość wprowadzania zmian. Jeśli trzeba zmienić kształt mocowania kamery lub powiększyć obudowę modułu elektronicznego, inżynier edytuje model cyfrowy i wytwarza nowy egzemplarz.

W tradycyjnej produkcji taka zmiana wymaga czasem ponownej konfiguracji sprzętu lub wykonania nowego oprzyrządowania. W przypadku druku 3D wystarczy przygotować zaktualizowany plik, sprawdzić go i uruchomić druk.

Jakie elementy dronów wojskowych można drukować na drukarkach 3D

Możliwości druku 3D zależą przede wszystkim od przeznaczenia danego elementu oraz obciążeń, jakie musi on wytrzymać. Najłatwiej jest wytwarzać niewielkie elementy z tworzyw sztucznych, które nie odpowiadają za podstawową wytrzymałość drona. Należą do nich obudowy urządzeń elektronicznych, uchwyty anten, mocowania kamer, osłony ochronne oraz różnorodne adaptery.

Takie elementy mają zazwyczaj stosunkowo prostą konstrukcję. Jednocześnie ich wymiary mogą się różnić w zależności od modelu drona, zainstalowanego wyposażenia oraz specyfiki montażu.

Na przykład zmiana kamery może wymagać nowego uchwytu. Jeśli potrzebny element nie jest dostępny u dostawcy, można go zaprojektować i wyprodukować na drukarce. Ukraińskie przedsiębiorstwa już oferują podobne rozwiązania. W szczególności producent O.S.A. prezentuje elementy ochronne do kamer oraz uchwyty antenowe, wykonane z polimerów TPU i PETG.

TPU to elastyczny materiał, który może odkształcać się pod obciążeniem i częściowo pochłaniać uderzenia. Wykorzystuje się go do produkcji nakładek ochronnych, elementów amortyzujących i innych elastycznych części.

PETG to sztywniejszy polimer, stosowany do obudów, mocowań i elementów technicznych. Charakteryzuje się pewną odpornością na obciążenia mechaniczne, choć właściwości konkretnego produktu zależą od konstrukcji i parametrów druku.

Kolejnym popularnym materiałem jest PLA. Jest on stosunkowo łatwy w obróbce i nadaje się do tworzenia prototypów, ma jednak ograniczenia dotyczące ogrzewania i obciążeń mechanicznych.

Osobną kategorię stanowią elementy ramy drona. Teoretycznie drukarka 3D pozwala na wykonanie znacznej części konstrukcji, jednak możliwość jej praktycznego zastosowania zależy od materiału, masy urządzenia oraz wyników testów.

W 2025 roku naukowcy opublikowali pracę dotyczącą projektowania i testowania drukowanej w 3D ramy drona. Badali konstrukcję wykonaną z PETG i porównywali jej właściwości mechaniczne z materiałami z włókna węglowego. Wyniki wykazały, że konstrukcje drukowane mogą nadawać się do określonych zadań, ale materiały na bazie włókna węglowego charakteryzują się znacznie większą sztywnością i wytrzymałością.

To wyjaśnia, dlaczego w wielu dronach stosuje się podejście mieszane: główne elementy nośne wykonuje się z kompozytów lub metalu, a dodatkowe komponenty – za pomocą druku 3D.

Czy można w całości wydrukować wojskowego drona?

Pomimo rozwoju technologii addytywnych nie da się w całości wyprodukować nowoczesnego, funkcjonalnego drona na zwykłej plastikowej drukarce 3D. Dron składa się nie tylko z kadłuba i ramy. Do lotu potrzebuje silników elektrycznych, regulatorów elektronicznych, kontrolera, czujników, akumulatora, systemów łączności i innych elementów.

Większość tych urządzeń wytwarza się przy użyciu specjalistycznych procesów przemysłowych. Zwykła drukarka FDM nie jest w stanie zastąpić produkcji mikrochipów, silników elektrycznych ani akumulatorów litowych.

Istnieją eksperymentalne technologie drukowania obwodów elektronicznych i elementów przewodzących, jednak ich możliwości różnią się od masowej produkcji współczesnej elektroniki. Jednocześnie drukowanie elementów obudowy pozwala zmniejszyć zależność od poszczególnych dostawców części mechanicznych.

Na przykład producent może pozyskać gotowe moduły elektroniczne i silniki, a część elementów z tworzyw sztucznych wyprodukować samodzielnie. Jest to szczególnie wygodne podczas opracowywania nowego modelu, gdy konstrukcja wciąż ulega zmianom.

Jednak w przypadku masowej produkcji identycznych części inne technologie często pozostają bardziej opłacalne.

Ile kosztuje druk 3D części do dronów i czy jest to tańsze niż tradycyjna produkcja

Jednym z głównych pytań dotyczących produkcji addytywnej jest jej rzeczywisty koszt własny. Na pierwszy rzut oka druk 3D wydaje się tańszy, ponieważ nie wymaga kosztownych form, dużych maszyn ani skomplikowanych linii produkcyjnych. Jednak ostateczny koszt zależy od liczby części, materiałów, sprzętu i nakładu czasu.

Jako przykład można rozważyć hipotetyczny plastikowy element mocujący o masie 20 gramów. Jeśli kilogram materiału kosztuje 600 hrywien, bezpośredni koszt tworzywa sztucznego dla takiej części wyniesie około 12 hrywien.

Są to jednak jedynie koszty materiałowe. Do kosztu własnego należy doliczyć energię elektryczną, amortyzację drukarki, pracę specjalisty, ewentualne braki oraz obróbkę wykończeniową. W rezultacie rzeczywisty koszt gotowego produktu będzie wyższy.

W przypadku niewielkiej liczby komponentów taki schemat może być opłacalny. Zwłaszcza gdy alternatywą jest zamówienie specjalnej części, wykonanie oprzyrządowania lub długie oczekiwanie na dostawę.

Natomiast w przypadku dziesiątek tysięcy identycznych wyrobów z tworzyw sztucznych tradycyjne formowanie wtryskowe często ma przewagę. Wynika to z faktu, że po wykonaniu formy każda kolejna część może być produkowana bardzo szybko. Koszt drogiego oprzyrządowania rozkłada się stopniowo na dużą liczbę wyrobów.

Drukarka 3D działa inaczej: nawet gdy model cyfrowy jest w pełni gotowy, każdy element trzeba fizycznie wydrukować, co pochłania czas pracy urządzenia. Dlatego opłacalność zależy od skali produkcji. W przypadku prototypów, małych partii i rzadkich części zamiennych technologie addytywne często mają przewagę. W przypadku dużych serii produktów standardowych tradycyjne metody mogą być tańsze.

Przekonujący przykład podało amerykańskie wojsko. W październiku 2026 roku armia USA opisała przypadek produkcji niewielkiego uchwytu do akumulatora. Część wydrukowano w mniej niż godzinę, a jej koszt materiałowy oszacowano na około 10 centów.

Alternatywą było zamówienie całego zestawu sprzętu o wartości 2100 dolarów, co wiązało się z wielotygodniowym oczekiwaniem. Jednak liczby te nie oznaczają, że druk 3D jest ogólnie 21 tysięcy razy tańszy. W tym przypadku porównano produkcję pojedynczego elementu z zakupem całego produktu. Ponadto szacunkowa wartość 10 centów nie odzwierciedla wszystkich kosztów związanych z organizacją produkcji.

Główna oszczędność polegała na możliwości wymiany niewielkiej uszkodzonej części bez konieczności zakupu znacznie droższego zestawu. W przypadku ukraińskich dronów podobna logika może sprawdzić się podczas naprawy obudów elektroniki, mocowań i innych wymiennych elementów.

Jak drukarki 3D mogą przyspieszyć naprawę dronów wojskowych

Jedną z największych zalet druku 3D dla wojska jest możliwość skrócenia czasu oczekiwania na części zamienne. Tradycyjna naprawa zakłada, że potrzebny element jest już na magazynie lub trzeba go zamówić u producenta. Jeśli część jest rzadka, uszkodzony dron może pozostać niezdolny do użytku nawet z powodu stosunkowo niewielkiej usterki.

Produkcja addytywna pozwala częściowo zmienić ten proces. Jeśli wojsko dysponuje sprawdzonym modelem cyfrowym danej części, niezbędnym materiałem i sprzętem, może wykonać zamiennik bez konieczności oczekiwania na osobną dostawę.

Na przykład po uszkodzeniu obudowy ochronnej kamery lub mocowania modułu elektronicznego nie zawsze konieczna jest wymiana całego zespołu. Czasami wystarczy wyprodukować nowy element obudowy.

Jednocześnie samo wydrukowanie nie kończy naprawy. Część należy sprawdzić, zamontować i upewnić się, że spełnia wymagania konkretnego sprzętu. W badaniu amerykańskich sił zbrojnych dotyczącym mobilnej produkcji części do sprzętu autonomicznego, opublikowanym w 2026 roku, zaznaczono, że mobilne kompleksy produkcyjne mogą pomóc skrócić przestoje systemów bezzałogowych.

Autorzy zwracają uwagę na wrażliwość scentralizowanych zakładów naprawczych i szlaków logistycznych w czasie wojny. Jeśli dostawy części zamiennych zostaną przerwane, nawet sprzęt z niewielkimi uszkodzeniami może przez długi czas pozostawać bez naprawy.

Mobilne warsztaty wyposażone w drukarki i inne urządzenia są postrzegane jako jeden ze sposobów na zmniejszenie tej zależności. Szczególne znaczenie ma możliwość przechowywania nie tylko fizycznych zapasów części, ale także bibliotek sprawdzonych modeli cyfrowych.

Dzięki takiemu podejściu warsztat naprawczy może wytwarzać różne komponenty w zależności od bieżących potrzeb, nie przechowując dużych ilości każdego rodzaju części. Zasada ta sprawdza się jednak tylko pod warunkiem, że model został już przetestowany, a wyprodukowana część spełnia wymagane parametry.

Opracowanie nowego komponentu od podstaw może wymagać znacznie więcej czasu niż jego wydrukowanie. Dlatego główną zaletą tej technologii nie jest natychmiastowe tworzenie dowolnej części zamiennej, ale możliwość szybkiego ponownego wytworzenia już sprawdzonych elementów.

Jak druk 3D może zmienić logistykę wojskową

Tradycyjny system zaopatrzenia zakłada produkcję części zamiennych, ich przechowywanie w magazynach oraz dostawę do miejsca użytkowania. Taki model pozostaje niezbędny w przypadku większości skomplikowanych komponentów. Jednak może on okazać się niewystarczająco elastyczny, gdy wojsko pilnie potrzebuje niewielkiej ilości niestandardowych części.

Produkcja addytywna pozwala częściowo przenieść wytwarzanie części zamiennych bliżej miejsca naprawy. Zasadniczo zamiast transportować dziesiątki różnych elementów z tworzyw sztucznych, centrum naprawcze może otrzymywać uniwersalne materiały eksploatacyjne i korzystać z biblioteki sprawdzonych modeli cyfrowych.

Jednocześnie takie podejście wymaga znormalizowanych konstrukcji, uzgodnionych procedur produkcyjnych oraz kontroli jakości. Kolejną zaletą jest możliwość wytwarzania części do sprzętu, który nie jest już produkowany lub do którego trudno jest zdobyć oryginalne części zamienne.

Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych postrzega produkcję addytywną właśnie jako narzędzie skracania łańcuchów logistycznych i wytwarzania niezbędnych części na żądanie. Technologia ta nie eliminuje jednak potrzeby tradycyjnych dostaw. Drukarki również wymagają materiałów, części zamiennych i konserwacji.

Ponadto cyfrowe modele komponentów wojskowych mogą zawierać wrażliwe informacje techniczne. Ich przechowywanie i przekazywanie wymagają odpowiedniej ochrony. W ten sposób cyfrowe biblioteki części mogą zwiększyć elastyczność logistyki, ale jednocześnie stawiają nowe wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa, standaryzacji i zarządzania danymi produkcyjnymi.

Jak projekt JATEC może wpłynąć na ukraińską produkcję dronów

Projekt JATEC może pomóc Ukrainie w usystematyzowaniu wykorzystania druku 3D w produkcji i naprawie wojskowych dronów. Chodzi nie tylko o wyposażenie jednostek, ale także o szkolenie specjalistów, standaryzację produkcji oraz tworzenie sprawdzonych cyfrowych modeli części.

Wykorzystanie technologii addytywnych pozwoli na szybsze wytwarzanie poszczególnych komponentów, modernizację konstrukcji dronów oraz skrócenie czasu oczekiwania na części zamienne. Jednocześnie skuteczność takiego podejścia będzie zależała od jakości materiałów, dostępności sprzętu oraz kontroli gotowych produktów.

Druk 3D nie zastąpi tradycyjnej produkcji elektroniki, silników i skomplikowanych konstrukcji. Może jednak przyspieszyć naprawę dronów, a produkcję poszczególnych części uczynić bardziej elastyczną i mniej zależną od dostawców.

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