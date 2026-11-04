Badanie przeprowadzone wśród ponad 7 200 dorosłych osób w USA, Wielkiej Brytanii i Australii wykazało, że 7% respondentów po ukończeniu 18 lat zetknęło się z co najmniej jedną formą nadużyć związanych z intymnymi obrazami generowanymi przez AI bez ich zgody. O wynikach badania informuje News-Medical.

Do takich przypadków badacze zaliczyli tworzenie lub edytowanie intymnego obrazu osoby za pomocą sztucznej inteligencji bez jej zgody, rozpowszechnianie takiego materiału lub grożenie jego rozpowszechnieniem. Niemal 87% poszkodowanych zgłosiło co najmniej jedną konsekwencję dla swojego życia, w tym dla zdrowia i dobrostanu, relacji, pracy lub sytuacji finansowej.

Różnice między grupami respondentów

Wyższe wskaźniki takich przypadków odnotowano wśród osób poniżej 35. roku życia, przedstawicieli mniejszości rasowych i etnicznych, osób z niepełnosprawnościami, a także mężczyzn. Mężczyźni zgłaszali takie doświadczenia ponad dwukrotnie częściej niż kobiety: 10,2% wobec 3,8%.

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Jednocześnie kobiety zgłaszały więcej negatywnych reakcji i konsekwencji, w tym obawy o własne bezpieczeństwo oraz wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Autorzy wskazali, że może to być związane z szerszymi nierównościami płciowymi, stygmatyzacją i zagrożeniami dla bezpieczeństwa, z którymi kobiety nieproporcjonalnie często się mierzą.

Wcześniejsze wyniki programu badawczego

Praca została opublikowana w International Journal of Human–Computer Interaction. Stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych badań opartych na tym samym międzynarodowym zbiorze danych. W jednym z nich 3,2% uczestników podało, że tworzyło, rozpowszechniało lub groziło rozpowszechnieniem seksualizowanych obrazów generowanych przez AI bez zgody osoby. Wśród osób rozpowszechniających takie treści najczęściej wskazywaną motywacją była chęć zrobienia tego dla rozrywki lub żartu.

Inne badanie wykazało, że niemal co piąty dorosły celowo oglądał seksualizowane obrazy prawdziwych osób generowane przez AI, z wyłączeniem tych, którzy robili to wyłącznie w celu zgłoszenia materiału lub jego usunięcia. Główną autorką badania jest profesor RMIT University Nicola Henry. Program badawczy został sfinansowany przez Google.

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