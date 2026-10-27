W australijskim Ballarat kobieta z niepełnosprawnością wzroku, Heidi Biggin, powiedziała, że inteligentne okulary ze sztuczną inteligencją pomogły jej bardziej samodzielnie wykonywać codzienne czynności i robić zakupy. Według niej po około sześciu miesiącach korzystania z urządzenia może już nie potrzebować zabierać ze sobą psa przewodnika.

Biggin jest prawnie uznawana za niewidomą od 16 lat. Wcześniej potrzebowała pomocy psa przewodnika w codziennych sprawach, w tym przy przechodzeniu przez jezdnię i kupowaniu produktów spożywczych. Z obecnego psa przewodnika korzysta od około czterech lat.

Okulary opisują przestrzeń

Jak informuje ABC News Australia, Biggin używa poleceń głosowych, aby pytać okulary, w którym dziale sklepu się znajduje. Urządzenie przekazuje jej przez słuchawkę informacje o otaczającej ją przestrzeni, w tym o położeniu kasy, wejścia i działów sklepu.

Kobieta powiedziała, że dzięki okularom czuje się mniej zauważalna w miejscach publicznych. Wychowuje troje dzieci i planowała samodzielnie kupić niebieskie koszulki dla swoich dziewięcioletnich bliźniąt przed ich szkolnymi zawodami lekkoatletycznymi.

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Oskarżenia o nagrywanie i ograniczenia w szkołach

Jednocześnie korzystanie z okularów wiąże się z trudnościami. Biggin powiedziała, że co najmniej trzy razy w tygodniu nieznajomi oskarżają ją o filmowanie, ponieważ podczas używania urządzenia zapala się na nim wskaźnik. Według niej ludzie automatycznie zakładają, że ich nagrywa.

Wyraziła również zaniepokojenie planowanym zakazem używania inteligentnych okularów w szkołach stanu Wiktoria, który ma wejść w życie od pierwszego semestru szkolnego w przyszłym roku. Biggin pracuje jako specjalistka ds. inkluzji w szkołach i zaznaczyła, że procedura uzyskiwania wyjątków dla takich urządzeń nadal jest niejasna.

Koordynatorka partnerstw Guide Dogs Victoria Erin Goodhart, która również ma niepełnosprawność wzroku i korzystała zarówno z psów przewodników, jak i inteligentnych okularów, podkreśliła, że okulary obecnie nie mogą zastąpić podstawowych pomocy w poruszaniu się — białej laski lub psa przewodnika. W Wiktorii szkolenie jednego psa przewodnika trwa niemal dwa lata i kosztuje ponad 50 tys. dolarów australijskich, a oczekiwanie na takiego psa może trwać od trzech miesięcy do niemal dwóch lat.

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