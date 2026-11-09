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W pobliżu stacji „Akademik Vernadski” odnotowano rzadkie zjawisko atmosferyczne: niebo mieniło się wszystkimi kolorami

UA NEWS 09 listopada 2026 13:14
W pobliżu stacji „Akademik Vernadski” odnotowano rzadkie zjawisko atmosferyczne: niebo mieniło się wszystkimi kolorami

Ukraińscy polarnicy pracujący na stacji antarktycznej „Akademik Vernadski” na wyspie Galindez zaobserwowali rzadkie zjawisko atmosferyczne – iryzację chmur pierzastych. Na niebie zjawisko to wygląda jak nierówna, wielobarwna plama przypominająca ogromną bańkę mydlaną.

Jak wyjaśniają naukowcy, iryzacja powstaje w wyniku oddziaływania światła z drobnymi cząsteczkami. Promienie słoneczne omijają przeszkody – proces ten nazywa się dyfrakcją. Następnie fale świetlne nakładają się na siebie, powodując interferencję. To właśnie dzięki temu na chmurach pojawiają się wielobarwne opalizacje.

W chmurach pierzastych przeszkodami dla światła są maleńkie kryształki lodu, z których w większości się składają.

Chmury pierzaste należą do warstwy górnej. W szerokościach polarnych tworzą się one na wysokości 4–6 kilometrów, gdzie temperatura może spaść do -20°C i poniżej. Ze względu na lekką strukturę i półprzezroczystość takich chmur gra kolorów jest na nich szczególnie dobrze widoczna.

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Wygląd iryzacji zależy od wielkości, kształtu i rozmieszczenia kryształków lodu. Jej charakterystyczną cechą jest nierównomierne rozmieszczenie kolorów, które powtarzają kontury chmury.

Właśnie tym zjawisko to różni się od innych atmosferycznych efektów optycznych – koron i halo – wyjaśniają specjaliści.

W przeciwieństwie do iryzacji, korony i halo mają kształt wyraźnych okręgów, rozmieszczonych symetrycznie wokół źródła światła. Ich promień może się różnić, jednak kształt pozostaje uporządkowany. Natomiast podczas iryzacji rozmieszczenie kolorowych przejść zależy bezpośrednio od konturów chmury.

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W Narodowym Antarktycznym Centrum Naukowym zwrócono również uwagę, że iryzację częściej można zaobserwować na chmurach dolnej i środkowej warstwy, jednak wyłącznie na ich krawędziach.

„Nawiasem mówiąc, zjawisko to częściej można zaobserwować na chmurach dolnej i środkowej warstwy, jednak wyłącznie na ich krawędziach. Wynika to z faktu, że chmury te są nieprzezroczyste, ale jednocześnie mają przezroczyste krawędzie” – czytamy w komunikacie.

Informację tę podało Narodowe Antarktyczne Centrum Naukowe.

Wcześniej w pobliżu stacji antarktycznej „Akademik Wernadski” temperatura powietrza wzrosła do +11,1°C. Jest to najwyższy październikowy odczyt w całej historii obserwacji. Poprzedni rekord wynosił +7,9°C i został odnotowany w 1968 roku.

Przypomnijmy, że w pobliżu stacji Akademik Vernadski utworzono strefę chronioną na Antarktydzie.

Ukraińscy naukowcy ze stacji antarktycznej „Akademik Vernadski” zarejestrowali rzadką czerwoną zorzę polarną wraz z dwiema sąsiednimi galaktykami — Wielką i Małą Chmurą Magellana. Zdjęcia wykonał polarnik Siergiej Jakuszenko na wyspie Galindez w Antarktyce Zachodniej.

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