Firma Cursor poinformowała, że do 5 tys. użytkowników mogło zostać dotkniętych przez zmodyfikowane przez cyberprzestępców rozszerzenie Claude Code, dostępne na jej rynku rozszerzeń dla Cursor VS Code. Według Channel NewsAsia, rozszerzenie znajdowało się w katalogu przez cały czwartek.

Rozszerzenia nie stworzyła firma Anthropic

Cursor podkreślił, że rozszerzenie nie zostało opracowane przez firmę Anthropic. Złośliwie zmienioną wersję można było pobrać mniej więcej od 02:27 do 13:35 czasu pacyficznego.

Jak poinformował Cursor, rozszerzenie próbowało zbierać dane o komputerze i użytkowniku, w tym nazwę hosta, nazwę użytkownika, system operacyjny oraz publiczny adres IP.

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Marketplace tymczasowo zamknięto

Rozszerzenie próbowało również skonfigurować zdalny dostęp dla atakującego. Cursor zaznaczył, że kluczowy etap tej próby powinien nie powieść się na większości komputerów, ponieważ wymagał uprawnień administratora.

Po wykryciu zmodyfikowana wersja została usunięta, jej dystrybucję zablokowano, a marketplace tymczasowo wyłączono jako środek ostrożności. Później firma przebudowała platformę i przywróciła jej działanie. Cursor oświadczył, że incydent nie dotknął innych rozszerzeń na marketplace. Anthropic nie udzielił natychmiastowego komentarza na zapytanie dziennikarzy.

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