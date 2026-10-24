Badacze z Chińskiej Akademii Nauk w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych stworzyli świecącą kulę plazmową, która zachowywała strukturę podczas rozszerzania się. Według autorów pracy jej zachowanie odpowiadało teoretycznemu modelowi solitonu elektromagnetycznego — struktury falowej zdolnej zachowywać kształt dzięki równowadze sił fizycznych. O eksperymencie informuje ScienceAlert.

Eksperyment z argonem i wolframową igłą

Do eksperymentu naukowcy wykorzystali wolframową igłę z końcówką o szerokości 100 nanometrów. Ultrakrótki impuls laserowy wytwarzał silną falę elektromagnetyczną, która przemieszczała się wzdłuż igły. Na jej końcu energia skupiała się w intensywnym polu elektrycznym, które odrywało elektrony od atomów argonu i tworzyło przegrzany pęcherzyk zjonizowanego gazu — plazmy.

Początkowa średnica świecącej sfery wynosiła około 80 mikrometrów. W ciągu kolejnych 100 nanosekund rozszerzyła się ona do kilkuset mikrometrów. Badacze zauważyli, że sfera nie rozpraszała się tak szybko jak zwykła gorąca plazma, lecz zachowywała strukturę podczas rozszerzania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Związek z piorunem kulistym

Naukowcy śledzili rozszerzanie się kuli i analizowali widmo światła, które emitowała podczas stygnięcia. Uzyskane dane zestawiono z modelami teoretycznymi i symulacjami komputerowymi. Rozszerzanie odpowiadało prognozom dla solitonu elektromagnetycznego, podczas gdy model zwykłego termicznego rozszerzania plazmy przewidywał szybszy i mniej zlokalizowany proces.

Niektóre teorie opisują piorun kulisty jako soliton elektromagnetyczny, w którym energia jest utrzymywana przez plazmową powłokę. Autorzy pracy podkreślają, że laboratoryjna mikrosfera nie jest ostatecznym wyjaśnieniem zjawiska atmosferycznego. Jednocześnie ich obliczenia wykazały, że solitony wzbudzane mikrofalami mogłyby teoretycznie osiągać średnicę metrów i istnieć przez sekundy, co jest bliższe części opisów pioruna kulistego przedstawianych przez świadków.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Photonics. Autorzy wskazali również na możliwe zastosowanie kontrolowanego utrzymywania energii elektromagnetycznej w technologiach magazynowania energii oraz badaniach oddziaływania światła z materią w ekstremalnych warunkach.

Czytaj nas na