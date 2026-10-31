Naukowcy stworzyli prototyp technologii Scentronic, która rozpoznaje określone zapachy i umożliwia ich odtwarzanie na zdalnym urządzeniu. Elektroniczny nos analizuje związki chemiczne związane z aromatem, a system przesyła za pośrednictwem platformy internetowej nie same cząsteczki, lecz cyfrowe dane służące do ich odtworzenia, informuje Cyprus Mail.

Jak działa Scentronic

Elektroniczny nos jest wyposażony w zestaw czujników gazu. Model uczenia maszynowego klasyfikuje zapachy, których wcześniej nauczono go rozpoznawać: piwo, ciasto, kawę, pomarańcze i czerwone wino. Następnie dane są przesyłane do generatora zapachu, który uwalnia substancje aromatyczne, aby odtworzyć odpowiedni aromat.

Urządzenie do rozpoznawania zapachów ma około 15 centymetrów średnicy. Jest przenośne, ale nie jest przeznaczone do noszenia na ciele. Jednocześnie badacze opracowali kilka wariantów generatora aromatów — w formie bransoletki, wisiorka i urządzenia ręcznego.

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Na razie tylko pięć aromatów

Główny autor badania, Chunyu Yang, doktorant w dziedzinie materiałoznawstwa i inżynierii na Uniwersytecie Stanowym Ohio, wyjaśnił, że pięć wybranych aromatów to znane codzienne zapachy o różnych profilach. Systemu nie rozszerzono jeszcze na inne kategorie.

Według Yanga szersza biblioteka zapachów jest teoretycznie możliwa, ale nieograniczony zestaw aromatów znacznie przekracza możliwości zaprezentowanego prototypu. Aby dodać nowy zapach, elektroniczny nos trzeba nauczyć go rozpoznawać, a generator wyposażyć w odpowiedni płyn aromatyczny.

Badacze rozważają możliwe wykorzystanie technologii do dzielenia się aromatem jedzenia z osobami znajdującymi się na odległość, zapewniania bardziej immersyjnych doświadczeń w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, a także zakupów online. Obecnie Scentronic pozostaje prototypem badawczym: zastosowanie komercyjne wymaga większych zbiorów danych, bardziej niezawodnego rozpoznawania mieszanin zapachów, bardziej kompaktowych generatorów oraz oceny bezpieczeństwa powtarzającej się ekspozycji na mgiełkę zapachową.

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