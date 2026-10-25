Naukowcy z Europy i Japonii przeanalizowali tysiące języków wraz z danymi genetycznymi populacji z całego świata. Ustalili, że regiony, które przez długi czas pozostawały względnie izolowane, miały więcej cech językowych, informuje The Hindu.

Różnice między sąsiednimi językami

Autorzy badania mierzyli, jak bardzo sąsiednie języki różnią się od siebie. Różnice dotyczą nie tylko słownictwa, lecz także organizacji języków. Jako przykłady publikacja wskazuje języki baskijski i hiszpański, które znacznie się różnią, a także tamilski i kannada, które mają wiele wspólnych cech.

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Migracje i podobieństwo językowe

Według publikacji izolacja pozwala językom rozwijać się niezależnie, co zwiększa prawdopodobieństwo kumulowania się różnic. W regionach, na które wpływały migracje i długotrwałe kontakty między ludnością, języki były bardziej podobne. Naukowcy uważają, że ośrodki różnorodności językowej mogą dać wyobrażenie o tym, jak ludzkie języki stawały się bardziej zróżnicowane przed migracjami na dużą skalę i przemieszczaniem się ludności, które zmieniły znaczną część świata.

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