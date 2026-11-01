Na farmie mlecznej małżeństwa Simona i Sonii Bedcocków na odległym północno-zachodnim wybrzeżu Tasmanii w Australii od dwóch lat jednocześnie stosowane są wirtualne ogrodzenia z obrożami GPS oraz robotyczne systemy dojenia. To pierwsze takie połączenie technologii w Australii, informuje ABC News Australia.

Rolnik może za pomocą aplikacji w telefonie ustawiać wirtualne granice, które kierują krowy do pomieszczenia udojowego. Obroże GPS śledzą położenie i stan zdrowia każdego zwierzęcia, a algorytm uczenia maszynowego wykorzystuje wibracje, dźwięk i zachowanie stada, aby prowadzić krowy między niewidzialnymi granicami. Jeśli zwierzę nie reaguje, obroża wysyła niskoenergetyczny impuls elektryczny.

Jak działa robotyczne dojenie

Po przybyciu do strefy dojenia robot identyfikuje krowę na podstawie kolczyka i ustala, czy nadszedł czas na jej wydojenie. Jeśli od poprzedniego dojenia minęło zbyt mało czasu, zwierzę zjada paszę i opuszcza urządzenie. Roboty pracują bez przerwy: gdy krowa wchodzi do środka, brama się zamyka, a system identyfikuje zwierzę i rozpoczyna dojenie.

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Według Sonii Bedcock krowy wiedzą, że w robocie udojowym dostaną ziarno, a po wyjściu — świeżą trawę. Simon Bedcock zaznaczył, że jego praca polega teraz głównie na obserwowaniu stada, kontrolowaniu systemu i czyszczeniu sprzętu. Małżeństwo musi być obecne na farmie, jeśli robot lub obroża sygnalizuje natychmiastowy problem.

Kwestie dobrostanu zwierząt

Megan Verdon, badaczka z Tasmańskiego Instytutu Rolnictwa, która badała wpływ obroży GPS na dobrostan zwierząt, podkreśliła potrzebę dalszych badań nad połączeniem wirtualnych ogrodzeń z autonomicznymi systemami dojenia. Jej zdaniem technologia może zmniejszyć obciążenie rolników, którzy często pracują ponad 12 godzin dziennie, jednak takie systemy wiążą się z kompromisami.

W szczególności, gdy stado jest grupowo prowadzone do hali udojowej, krowa nie wybiera samodzielnie czasu dojenia. Verdon zaznaczyła, że ta cecha może być akceptowalna, ale nie została jeszcze zbadana. Obroże Halter są obecnie zatwierdzone do użycia we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Australii Zachodniej, gdzie są oceniane.

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